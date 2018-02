Блумберг: Американци убили 200 руских плаћеника у Сирији

АМЕРИЧKЕ снаге, које се у Сирији уз претежно курдске савезнике боре против Исламске државе, убиле су у борбама прошлог тједна више од 200 руских плаћеника, јавља Блоомберг.

Ова невјеројатна бројка, ако је точна, значи да је прошлог тједна у провинцији Деир Ез-Зор дошло до најсмртоноснијег окршаја између америчких и руских снага још од времена Хладног рата и Совјетског Савеза.

За Блумберг су ову, по Москву врло неугодну информацију, открила два руска и један амерички извор који су упознати с детаљима напада.

Подсјетимо, америчке снаге су интензивним зрачним и артиљеријским ударима одбили напад прорежимских снага на базу Сиријских демократских снага (СДФ) у нафтом богатом Деир Ез-Зору, источно од ријеке Еуфрат, која је још прошле године договорена као црта разграничења између двију фракција које се боре против ИСИС-а: СДФ-а и коалиције предвођене САД-ом с једне стране, те сиријске војске и њених савезника с друге.



Руси кажу да је само 25 бораца рањено, не признају се ради о руским плаћеницима

Америчко заповједништво тада је процијенило губитке режимских снага, за које су навели како им није познат њихов састав, на стотињак убијених и 200-300 рањених. Руско заповједништво је пак изнијело далеко нижу бројку од само 25 рањених, без мртвих. Америчка војска није, према извјешћу Пентагона, имала никаквих губитака, а само један курдски борац је рањен.

Амерички министар обране Јим Маттис описао је напад преко Еуфрата као ничим изазван и цијелу ствар као “нејасну“, али није открио додатне детаље. Руска је војска пак порекла да има икакве везе с нападом, док је америчка војска прихватила њихову тврдњу.

Но према најновијем извјештају, изгледа да је руским снагама у Сирији нанесен тежак ударац који надмашује њихове укупне службено објављене губитке од почетка војне интервенције у тој земљи прије двије и пол године. Прорежимски контингент у којем су, према овом извјештају, знатан дио чинили руски плаћеници, напао је 7. вељаче СДФ уз помоћ тенкова, минобацача и вишецијевних ракетних сустава, како је навео пуковник Тхомас Веале, гласноговорник америчке војске.

“Kоалицијски дужносници били су у регуларној комуникацији с руским колегама прије, за вријеме и након заустављеног и неизазваног напада“, додао је Веале и нагласио како “непријатељска возила и особље који су се окренули и вратили у смјеру запада нису били нападнути“.

Руске плаћенике врбује мистериозна твртка Вагнер

Извјештаји о руским плаћеницима који се боре на страни сиријског режима, а чији број можда надмашује и број регуларних руских војника у Сирији, нису нови. Наводно се ради о приватној твртки повезаној с Kремљом названој Вагнер, која је својеврсни пандан контроверзне америчке твртке Блеквотер која је у међувремену промијенила име у Ацадеми. Директор ЦИА-е Мајк Помпео прошлог је тједна свједочио пред обавјештајним одбором америчког Сената како је његова агенција “видјела у више наврата да стране силе користе плаћенике у борбама које ће се почети приближавати САД-у“.

Није јасно под чијим су точно заповједништвом руски плаћеници из Вагнера – Москве, Дамаска или Техерана. Одређени руски медији су извјештавали како је Вагнер заправо ангажирао сам Башар ал-Асад како би му помогао чувати, односно заузети нафтна поља на истоку земље, у замјену за концесије на иста та нафтна поља.

