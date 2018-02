И даље мислите да је хомосексуалност „природна“? Ови подаци ће вас шокирати!

Ако сте један од оних који је поверовао у приче хомосексуалне пропаганде о томе да је хомосексуалност потпуно природна појава и да се она ни по чему не разликује од хетеросексуалности осим у полу партнера, онда ће вам овај текст показати другу страну медаље и показати право лице ЛГБТ популације.

Службена статистика

Доносимо службену статистику и чињенице које износе сами припадници ЛГБТ популације и који долазе из самих хомосексуалних институција.

Читајући овај текст сами можете донети закључке о “природности” хомосексуалноси, али и о “идили” истополних бракова итд.

• 75% гејева има 100+ сексуалних партнера током живота

• 43% хомосексуалаца има 500+

• 28% хомосексуалаца има 1.000+

Масовни сексуални контакти

Масовни сексуални контакти велике “количине” људи погодују полно преносивим болестима. ЛГБТ популација има, најблаже речено, проблем с промискуитетом. Зато ће успешно проширити сваку болештину која се преноси излучевинама, и данас и у будућности. Могу медији усхићено показивати двојицу сретних “очева” голих до паса у породилишту уз сурогат који им управо испоручује уговорени “производ”, ипак остаје незгодна статистика која баца сенку на вероватноћу трајања и прикладност такве “заједнице” за подизање (нормалне) деце:

• 79% гејева каже да им је више од пола сексуалних партнера било анонимно

• 70% гејева каже да су са преко половине сексуалних партнера имали секс само једном

Нису то подаци неке хомофобне студије него баш из Кинсеyевог института (Bell & Weinberg studija, 1978). Друга студија са 2500 старијих гејева тврди да им је током живота просек сексуалних партнера између 101 и 500. А 10-15% испитаника је имало преко 1.000 (словима: преко хиљаду) сексуалних партнера (студија Паул Ван де Вен у „Journal of Sex Research – публикација у којој објављује и наш најпознатији 52-годишњи дечко који зна све о сексу а још нема цуру – Александар Штулхофер,” Јутарњи лист “). Првих стотинак гејева којима је дијагностикован АИДС имало је просечно 1.100 партнера. (Rotelli, “Sekual Ecologi: AIDS and the Destini of Gai men”).

Трајање партнерства

У „Мале анд Фемале Хомосексуалитy” (Сагхир и Робинс) кажу да је просечно трајање хомосексуалног партнерства између 2 и 3 године. “Тхе Мале Цоупле” (МцВхиртер и Маттисон) закључују да у њиховој студији буквално сва хомосексуална партнерства која су трајала више од 5 година имају договор за сексуалне активности са стране као норму. То потврђује и амстердамска студија – хомосексуално партнерство траје просечно 18 месеци, с тим да гејеви у таквом партнерству имају просечно 8 партнера споља. ((Xiridou, “The Contribution of Steady and Casual Partnerships to the Incidence of HIV Infection Among Homosexual Men in Amsterdam””).

Чедност

Лезбејке имају 4 и по пута већу вероватноћу од хетеросексуалних жена да имају више од 50 мушких сексуалних партнера током живота (да, добро сте прочитали: мушких!). (Fethers i Marks, “Sexually transmitted infections and risk behaviors in women who have sex with women”). Разлог је што су склоније бисексуалности. Али, чак су 3 пута чедније од гејева јер их је само 24% имало анонимни секс.

ХИВ / АИДС трошкови

Али ОК, све ово до сада наведено ништа не кошта пореске обвезнике. Све док не дођемо до ХИВ / АИДС-а, који произлазе из таквог обима промета. У 2000. УСА је потрошила 10,8 милијарди долара на третман ХИВ / АИДС пацијената. То је 1.359 $ месечно по пацијенту. На истраживања ове болести типичне за мали део популације 2013. је утрошено 2,9 милијарди $, а истовремено на рак 5,2 милијарди $. Дакле, више него половина износа истраживања за рак иде на потребе 2-3% популације.

Ипак не ради се само о АИДС-у. 32% гејева и лезбејки су алкохоличари (према 7% у општој популацији). (Fifield, Latham i Phillips, „Alcoholism in the Gay Community”). Употреба дрога међу хомосексуалцима је 28-35% у односу на 10-12% у општој популацији. (H. Lowinson, „Substance Abuse”). Према ЦДЦ извештају за 2012, 75% случајева сифилиса у УСА отпада на гејеве. Анални секс је плодно тло за Схигеллу, Ентамоебу, Гиардиу и Хепатитисе А и Б. Занимљиво, ХПВ који узрокује рак грлића материце нађе се код готово свих ХИВ-позитивних гејева (Report of study at annual meeting of American Society of Colon and Rectal Surgeons”, 2002).

Плодни расадници

ЦДЦ студија потврђује да су млади бисексуални мушкарци “мост” за пренос ХИВ-а женама. Зашто су баш гејеви такви расадници ХИВ-а? Лаички речено: нису они криви – крива је природа. Како фетус не би био третиран “страним” телом, потребно је да имуносистем привремено буде надмудрен. Сличан изазов да потисне имуносистем има и сперма. Гејеви иду против природе, те сперма заврши тамо где није предвиђено. Геј-средина за прихват сперме није тако амбивалентно имунолошки софистицирана, а сперма и даље има задатак да потисне имуносистем примаоца. Чак штавише, зидови њиховог “прихватилишта” су дебљине једне људске ћелије, све како би се упијала течност и електролити из фекалија. То је практично улаз директно у крв. Ту су и микро и макро одеротине због непредвиђене “вожње у супротном смеру”, угуравања прстију шаке и свега другога с криве стране. Одлучити се на болну вожњу у “супротном смеру” или примити фистинг вероватно је много лакше уз отупљеност / анестезију алкохолом или дрогама. Секс у пијаном стању или под дрогом има 81% гејева и 78% лезбијки.

Х о р о р

Типична геј пракса је прави медицински хорор – замислите размену слине, фекалија, сперме и крви са десетинама непознатих мушкараца током године.Замислите пијење урина, гутање фекалија и ректалне трауме на редовној бази. Како не рекламирати такав живот деци као здраву алтернативу! Често се “весели” сусрети одвијају на екстремно несанитарним местима налик земљама трећег света. Према магазину „Тхе Гаy Репорт”, њихова су најчешћа љубавна места: јавни тоалети, аутобуске станице, бензинске пумпе, библиотеке, друмска одморишта, клубови, геј барови, ноћни клубови, порно књижаре, пееп-схоу, биоскопи, паркови, плаже, базени, јавна купатилишта … Пријатељски речено, хомосексуалци су сексуално “узнемирени” људи који се баве врло опасним активностима и као такви су деструктивни према себи (што је њихов избор или “право” за које су се изборили) али и околини (на шта права немају и за шта следи кривична одговорност свесног угрожавања здравља најшире могуће популације).

Знајући ове чињенице тешко је истовремено гледати углађене геј активисте у јавним наступима. С које су планете они пали. Или се ради о неким различитим популацијама, само нам то још нико није објаснио.

Или имате права хомосексуалаца или јавно здравство – не можете да имате обоје

Геј магазин „ПридеСоурце” извештава да је ризик од аналног рака већи 4.000% за мушкарце који имају секс с мушкарцима. ЦДЦ тврди да гејеви имају 860% више вероватноће да закаче друге полно преносиве болести. Након што је Сан Францисцо добио законе о геј правима, венеричне болести су достигле 22 пута веће вредности од националног просека. 100% повећање Хепатитиса-А, 300% Хепатитиса-Б, амебне инфекције црева 2500%, а 20% гејева има ректалну гонореју (“When The Wicked Seize A City”, 1993). То би пожелео сваки градоначелник.

На слици градоначелник Београда Синиша Мали и добитница прве награде Геј Стрејт Алијансе а одмах након тога и награде премијер Србије од стране владе Србије и америчког амбасадора у Београду који јој је честитао рекавши да је то врло важно и да је то велики корак ка даљим евроатланским интеграцијама – Ана Брнабић, Синиша Мали и председник Србије као највећи промотери ЛГБТ права на уштрб свих осталих права па и на право на голи живот и здравље најширег дела популације који се још нису декларисали као Геј док не уђе предшколско и школско градиво у образовне предшколске и школске институције – институције образовања

Лезбејке

Лезбејке имају значајно већи ризик бактеријских вагиноза, рака дојки и јајника него хетеросексуалне жене. (The Medical Institute of Sexual Health reports, Executive Summary, “Health Implications Associated with Homosexuality”).

Дакле, не ради се само о ХИВ / АИДС-у, већ о читавом низу болести које папрено коштају целокупно друштво, и о одузимању средстава за остале болести које нису зарађене свесно одабраним понашањем. Док се непрекидно воде акције за тешко оболелу децу о којима држава и друштво (цивилно или како год га називали) не брине па грађани путем СМС сакупљају потребна средства за лечење, само један мали делић овако сулудо утрошених средстава био би довољан да се и заиста спасу многи дечји животи али и животи свих оних који својим понашањем не угрожавају комплетну популацију а оболели су од неке болести.

Закључак: Или имате права хомосексуалаца или јавно здравство – не можете имати обоје.

Лек Трувада као замена за презервативе

Данас зараза ХИВ-ом није више смртна пресуда. Једино што треба доживотно пити лекове да се ХИВ држи како-тако под контролом. Према геј магазину Хивплусмаг.цом трошкови ХИВ лекова су данас преко 1.000 долара месечно и процењује се да ће заражена особа у САД потрошити 500.000 долара у животу (словима: пола милиона долара). Како задовољно наводе, већина трошкова иде на терет пореских обвезника САД-а (или било које земље оболеле особе од ХИВ-а). Судбина доживотног узимања лекова и њихов незгодан пропратни учинак (главобоље, мучнина, дијареја, вртоглавица, несаница, губитак апетита, болови у мишићима, осип и свраб …), типична неодговорност према другима и према себи, те недостатак новца узрокује да само 25% заражених држи ХИВ и заиста под контролом. Осталих 75% играју игру „Шаљи даље”. Не престајати бавити се таквим сексуалним активностима упркос сазнањима о свим ризицима заиста је знак тешког зависничког понашања и врло озбиљне болести.

Они који још нису заражени ХИВ-ом све више узимају превентивне лекове. Еуфорично се надају како је лек Трувада замена за омражене презервативе јер смањује ризик инфекције. То ће сигурно довести до експлозије других сексуално преносивих болести, ако не већ ХИВ-а или мутација. Фармацеутска индустрија их уверава да је ХИВ само још једна хронична болест попут дијабетеса и да требају редовно узимати дневне дозе њихових лекова као превентиву, па могу даље радити све оно што већ воле радити.

Овисници о узајамном мастурбирању

ЛГБТ особе су зависници о узајамном мастурбирању. Емоционално оштећени и заустављени у развоју полног идентитета упуштају се у бесомучно тражење прихваћености кроз међусобно мастурбирање – на шта се своди истополни секс: с било киме и што чешће. Не постоји потреба за суптилним сексуалним односима и толеранцијом природне разноликости. У том једноставном огледалу „ЈА” је на првом и једином месту: „Ја ћу тебе, па ћеш ти мене”. То је једино што се може закључити гледајући једну напреднију Гаy параду о којој наши ЛГБТ могу само чезнути (прогуглати „„up your alley zombietime”). Потпуно је немогуће ове људе повезати с идилом коју приказују медији и геј-активисти с темама брака, одгајања деце, љубави и људским достојанством…

Након ГМО сада имамо СМО

ЛГБТ су идеални потрошачи фармацеутске индустрије у свим фазама: превентивна пре ХИВ инфекције и након инфицирања. А успут покупе још и обичне полно преносиве болести, и друге пропратне болести.

Што се тиче фармацеутске индустрије, да нема хомосексуалности, требало би је измислити. Као што је ГМО замена за природну храну, тако је ЛГБТ сексуална модификација (СМО) као замена за природну сексуалност.

– „Докторе, боли ме кад се овако ударам батином. Шта да радим?”

– „Престаните да се ударате.”

Када би се тај и даље наставио ударати, сви би се сложили да је болестан и да га треба свезати у ону кошуљу да више не удара себе нити друге око себе. Са становишта јавног здравства, ЛГБТ ударају себе и све око себе, комплетну друштвену заједницу. А некоме „горе” баш тако одговара.

Заиста, како је могуће у истом школском предмету причати деци о важности хигијене и истовремено промовисати животни стил групе људи која ради управо све супротно.

Потребно је само да визуализирате слику „Параде или Поворке Поноса”: уочите шест мушких учесника и знајте да пет (5) од сваких 6 мушких/гаy учесника лиже некоме шупак за време излива своје љубави. Фокусирајте се сада на другу групу од 5 мушких учесника и знајте да двојица (двоје од њих 5) својим прстима/шаком редовно претражују дебело црево свог „љубљеног” не би ли нашли „оно најбоље у њему”.

Што каже амерички амбасадор: Бити ЛГБТ данас није нимало лако али је од суштинског значаја за Стате Департмент – ВИДЕО Кајл Рендолф Скот

blob:https://www.dailymotion.com/636c3b3f-0d41-4434-babe-ee3676d0cfb9

Добитница ПРВЕ награде захваљује се америчком амбасадору Скоту

ПИТАЊА која се намећу:

ЗАШТО се сакупљају средства за децу СМС-ом ако ћемо бити ускоро почашћени са још једном Погребном парадом поноса чије ће само обезбеђење да кошта више од 500.000 америчких долара ЈЕДАН ДАН!?

Кога штити америчка приватна војска Блацкњатер УС Милитарy Агенцy на Прајду у Београду и ЗАШТО?

blob:http://www.dailymotion.com/b5985bda-fef8-462a-94db-faa3fb6b417a

(ови са ознакама приватне америчке озлоглашене војске Блацкњатер који су одрали кожу над 13 цивила и окачили их тако да висе полуживе по мостовима Багдада док нису издахнули вероватно носе сендвиче у својим ранцима…)

globalmediaplanet.info, Васељенска ТВ