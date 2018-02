На видеу који је објавио Доналд Трамп, и премијерка Жељка Цвијановић (ВИДЕО)

На видеу, који је амерички предсједник Доналд Трамп објавио вечерас на свом твитер налогу, види се и предсједница Владе Републике Српске Жељка Цвијановић.

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је на Националном молитвеном доручку у Вашингтону да је вјера „централна за амерички живот и слободу“.

У 15-оминутном обраћању на годишњем скупу званичника других држава, политичара из САД, дипломата, вјерских вођа Трамп је указао да су оснивачи Америке говорили о „нашем творцу“ у Декларацији о независности, да на америчком новцу пише „У Бога вјерујемо“.

Он је рекао да права која сви Американци уживају „нису дата од човјека“ већ да „наша права долазе од нашег творца“.

„Шта год да се деси никаква земаљска снага не може да одузме та права“, рекао је Трамп на 66. Националном молитвеном доручку у хотелу Вашингтон Хилтон, традиционалном окупљању на коме званице размјењују пријатељске поруке кроз молитву.

Он је такође говорио о томе да види „моћ Божје љубави“ у Американцима, посебно током одговора на недавне урагане и масовне оружане нападе.

„Ми сви можемо да будемо хероји за све“, рекао је Трамп.

Национални молитвени доручак традиција је стара више од шест деценија по којој се сваке године, првог четвртка у фебруару, у заједничкој молитви окупљају предсједник САД, чланови Конгреса, амерички политичари и војни лидери, као и угледни гости из стотинак земља свијета.

As long as we open our eyes to God’s grace – and open our hearts to God’s love – then America will forever be the land of the free, the home of the brave, and a light unto all nations. #NationalPrayerBreakfast pic.twitter.com/1cwxs3l0uK

Извор: Бета