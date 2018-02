Нови тренд: Одседање у сиротињским кућама уместо у хотелима

Да ли сте и ви од оних који воле да живе у духу локалног народа приликом посете одређеној земји?

Рави Санси је отворио врата своје гарсоњере, да не кажемо страћаре у Улици Голибар у центру Мумбаја, где живи са 16 чланова породице. Гости ће одседати у адаптираном поткровљу са једним душеком, клима-уређајем и телевизором са равним екраном. Међутим, тоалет се налази ван куће, а уколико гости желе да једу у његовом дому, његова породица ће припремати храну или препоручити ресторан у близини.

Мумбај

Необична иницијатива се родила након што се један Холанђанин Давид Биџл случајно нашао у кући Равија Сансија.

„Тада ми је ова идеја пала на памет. Већина људи зна да ове страћаре постоје, али нико није искусио живот у њима јер то није њихова реалност“, каже он.

Домаћин Рави Санси ради у фабрици за коју Дејвид производи пећи за кување. Тако су се и упознали. Рави је прво био скептичан и мислио да туристи неће желети да одседају у његовом дому и да ће пре бити у комфорном хотелу.

Ravi Sansi, a slum dweller in Mumbai opens his home in Golibar area of Santacruz for people to experience Mumbai's slum life,says, "it started with David sir, who is a supervisor at an NGO where I work visiting our home and suggesting starting it." pic.twitter.com/Xk5MKVCsOG

