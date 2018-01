СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ: Упозорење првог нивоа за путовање у Београд и Србију!

Амерички Стејт депармент издао је „упозорење првог нивоа“ за путовање у Београд и Србију због пријављене епидемије богиња.

Инситут за јавно здравље Србије “Милан Јовановић Батут“ саопштио је у четвртак да је за три и по месеца регистровано 1.114 случајева малих богиња у Србији.

Осим тога, из Батута истичу да је до сада двоје пацијената преминуло због компликација – тридесетогодишњи младић у Београду и двогодишњи дечак у Нишу.

Најмлађа оболела особа је узраста један и по месец, а најстарија 60 година.

Већина оболелих особа (93 одсто) је невакцинисана, непотпуно вакцинисана или непознатог вакциналног статуса, истичу из Батута.

Health Alert for #Belgrade, #Serbia: @CDCgov has issued a Level 1 Travel Notice for Serbia due to a reported outbreak of Measles. Review the CDC notice here: https://t.co/Hg975MJ9EF pic.twitter.com/elhCVN2Mo5

— Travel – State Dept (@TravelGov) January 19, 2018