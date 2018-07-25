Ћерка Милића Вукашиновића пронађена мртва

Маја Авдибеговић у сарајевском насељу Језеро синоћ око поноћи извршила је самоубиство
Маја Авдибеговић (35), кћерка Милића Вукашиновића, бившег бубњара „Бијелог дугмета“ и фронтмена „Ватреног пољупца“, у сарајевском насељу Језеро синоћ око поноћи извршила је самоубиство.
Ћерку „доктора“ за рокенрол мртву је пронашла другарица, која је одмах позвала Хитну помоћ и полицију, али Маји, нажалост, није било спаса.
Према прелиминарним резултатима истраге и након прегледа тела, утврђено је да је узрок смрти, највероватније, предозирање наркотицима или лековима. Иначе, Маја је 1. јуна ове године, такође, покушала да се убије, када је жилетом пресекла вене у купатилу. Тада је спашена брзом реакцијом екипе Хитне помоћи иако је поприлично искрварила па је превезена на Психијатријску клинику, где је била подвргнута одређеним третманима.
Популарни музичар и његова кћерка, судећи према њеним медијским иступима након покушаја самоубиства у јуну, нису били у добрим односима. Маја је пре овога два пута дизала руку на себе, а за своје стање кривила је, судећи према њеним медијским изјавама, оца Милића.
Познати рок-музичар је Мају добио у првом браку са супругом Вером, а тренутно живи у Београду. Иначе, Маја се дуго година борила са зависности.
(аваз.ба)
Тужно… Увек сам мислио да успешни и доказани људи у свом послу имају контролу над својом децом и да таква деца су пример другима. Али, сам се преварио. Бити успешан на профи пољу не значи бити и у одгајању деце.
Po cemu je Milic Vukasinovic uspesan? Covek u sesiru sa americkog zapada u Srbiji; sa suncanim naocarima od jutra do mraka da sakrije oci; sa lancima i katancima na sebi koji simbolisu sta?; sa cerkom koja ima decu sa muslimanom i koja nose muslimanska imena, koja pokazuje „satanske rogove“ i „srecno“ se smesi zagrljena sa „uspesnim“ ocem. Je li to uspeh? O drogi ne treba ni pricati i o tome ko sa kim spava. O Milicevim brutalnim, perverznim vulgarnostima u njegovim pesmicama? Koji, jadni, uspeh pobogu? Meni je zao tog coveka, ali to su zabludeli mucenici koji su kopirali nesto u jednom periodu zivota, i ostali tu gde jesu, pregazeni od vremena i onoga sto ono nosi. A, najbitnije, nemaju identitet, kao stablo odrezano od korena. Milic nosa lance neke, niko ga ne slusa i nema sta ni da peva, niti ima ikakvu, makar i losu, inspiraciju, ostrela kopija britanskih rokera, bez prebijene pare, dok oni koje je kopirao nose titule „Ser“(!) i imaju milione. To uspeh? To je tragedija, i, nazalos, tragicni epilog pocinje (zar tek pocinje?) da uzima danak!
http://www.novosti.rs/vesti/scena.147.html:740556-Cerka-Milica-Vukasinovica-patila-zbog-razdvojenosti-od-sinova
Zalono: „Haljine im govore, da se Bogu ne mole“.
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Covek je umetnik-kauboj-indijanac, ili sta? Oni lanci oko vrata…ajde da covek noci jedan znak, rokerski, hriscanski, muslimanski, bilo ciji, nego to „lancarenje“ vlastitog tela, ta napadnost, hiperbola u svemu, od lanca do perverzije u nekim nadri-pesmicama, pokazuju zelju coveka da bude neko, da se istakne….i? Na kraju budes spodoba, narod ti se smije, samo nece da kaze. Neverovatno….Milic se proslavio pevajuci pornogrfsku pesmicu o Stani…fuj! Ide se ludo moli „Tvorcu svega vidljivog i nevidljivog“, skaci sa sebe satanske lance!