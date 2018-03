Дојче веле: ЕУ испоставила Балкану 14 ,,домаћих задатака“

Након прошлонедељне посете Западном Балкану председника Европске комисије (ЕК) Жан-Клода Јункера, јуче је одржан састанак министара унутрашњих послова 28 земаља Европске уније (ЕУ). Они су одобрили акционе планове које Европска комисија предлаже у својој новој Стратегији за Западни Балкана о могућем чланству Србије, Црне Горе, Албаније, Македоније, Босне и Херцеговине и Косова у Унији.

Према мишљењу министара унутрашњих послова ЕУ, свака од држава би у области „безбедност и миграције“ требало да спроведе програм од 14 тачака, како би се ефикасније сузбили илегална миграција, огранизовани криминал и трговина оружјем, али и како би се те земље приближиле стандардима ЕУ, пише DW.

ПРЕИСПИТИВАЊЕ

Домаћи задаци који су формулисани у плану протежу се до 2020. године. ЕУ жели да тада поново испита који помаци су постигнути у области унутрашње безбедности, земљу по земљу, тачку по тачку. Нови извештај би онда требало да покаже ко на којим местима мора још да се потруди.

5 days, 7 destinations. My unforgettable #WesternBalkans tour ends today in #Bulgaria. The Leaders’ meeting in #Sofia confirmed our joint priorities: forging a credible European perspective for the #WesternBalkans on the basis of reforms, values and economic cooperation. pic.twitter.com/qyVF3m7PD2

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 01. март 2018.