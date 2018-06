Избори у Турској: Ердоган води са 55, 56 % гласова (МАПА)

Према првим резултатима председничких избора одржаних данас у Турској у вођству је актуелни председник Реџеп Тајип Ердоган са 59,9 одсто гласова, преноси Ројтерс.

Након 19,35 одсто пребројаних гласачких листића његов главни противкандидат из редова опозиције Мухарем Инџе освојио је 25,8 гласова.

Turkey: The two counting agencies (one close to government, one close to opposition), show different interim results for Presidential election. Reason might be that they have received results from different polling stations so far. #Seçim2018 #Turkey #TurkeyElections pic.twitter.com/s26k1E4bGy

— Europe Elects (@EuropeElects) 24. јун 2018.