Монтипајтоновац Тери Гилијам:“Не желим више да будем бели мушкарац, од сада сам црна лезбејка“

Амерички редитељ и бивши монтипајтоновац Тери Гилијам огорчен је због изјаве руководиоца Би-Би-Сија задуженог за комедију, да серије попут „Летећег циркуса Монтија Пајтона“ не одсликавају разноликости у модерном друштву.

Шеф Би-Би-Сијеве комисије за комедије Шејн Ален је на недавној конференцији за новинаре, говорећи о култном „Летећем циркусу Монтија Пајтона“, рекао да у данашњем свету не можете окупити тим од шест белих момака са „Оксбриџа“ (Оксфорда и Kембриџа).

„Треба вам широка лепеза људи која ће да одсликава модерни свет“, навео је он.

Монтипајтоновци на ту изјаву нису остали равнодишни. Редитељ Тери Гилијам оштро је критиковао Алена током свог боравка на Филмском фестивалу у Kарловим Варима, преноси НМЕ.

„Расплакала ме је идеја да шест белих момака са ‘Оксбриџа’ више не може да прави хумористичку серију. Сад нам треба један овакав, један онакав како би сви били представљени… То је с**ње. Не желим више да будем бели мушкарац. Не желим више да будем крив за све што је лоше на овом свету. Саопштавам вам да сам одсад црна лезбејка… Моје име је Лорета и ја сам ЦЛТ – црна лезбејка у транзицији“, оштро је говорио Гилијам.

Он је додао да га је Аленова изјава веома наљутила, као и остале монтијапајтоновце, као и да тим комичара не може да се формира попут „бој бенда“.

Претходно се на друштвеним мрежама огласио и његов колега из „Монти Пајтона“, комичар Џон Kлиз, који је оценио да је Аленова изјава нефер, преноси Н1.

„Били смо врло разнолики ЗА СВОЈЕ ВРЕМЕ… Имали смо тројицу гимназијалаца, једног педера и Гилијама који је, иако није био црн, био Јенки. И нисмо имали НИЈЕДНОГ робовласника“, написао је Kлиз у свом стилу.

BBC’s Head of Comedy puts Monty Python’s lack of originality down to a surfeit of education and racist bias

Unfair ! We were remarkably diverse FOR OUR TIME

We had three grammar-school boys, one a poof, and Gilliam, though not actually black, was a Yank. And NO slave-owners

— John Cleese (@JohnCleese) 20. јун 2018.