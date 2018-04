Ово је моћна кинеска морнарица, због које је амерички адмирал дао хитно упозорење!

Kинески председник Си Ђинпинг показао је сву моћ кинеске морнарице на досад највећој морнаричкој смотри у историји те земље, уочи војне вежбе у Тајванском пролазу.

Ђинпинг је у војној униформи, са палубе разарача, одржао смотру укупно 48 ратних бродова, 76 авиона и више од 10.000 војника и морнара у близини луке Саниа, у Јужном кинеском мору, која је иначе предмет територијалног спора Kине и њених суседа.

О војним амбицијама кинеског председника сведочи податак да је више од половине бродова који су учествовали на смотри изграђено у последњих пет година откад је овај све моћнији кинески вођа дошао на власт. Међу бродовима био је и носач авиона „Љаонинг“.

Kина већ две деценије гради морнарицу “плаве воде“ која би била способна да пројектује силу у Индијском и Тихом океану, који окружују кинеске економске интересе у Африци, на Блиском истоку и у југоисточној Азији.

China's first operational aircraft carrier arrives in Hong Kong for the first time in a display of military might https://t.co/mCzqeUBMKs pic.twitter.com/b6OCf05fz4

— AFP news agency (@AFP) July 7, 2017