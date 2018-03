Соња Бисерко: Ко су сада отпадничке државе?

САД, Русија и Кина као највеће силе, имају и прилику и одговорност да раде заједно са свима другима у оквиру УН

У контескту актуелних међународних односа где мало ко поштује некадашње стандарде и норме, доктрина о rogue states (отпадничким државама) је непримењива, ма да се може рећи да ни у време кад је лансирана није имала утемељено упориште.

Дефиниција термина rogue (лупеж, отпадник…) према Оксфордском речнику (између осталих, вероватно најближа ономе што се у политичком дискурсу фраза разуме: особа или ствар чије је понашање колебљиво или непредвидиво, обично праћено штетним или опасним последицама.

Кад је први пут био коришћен? Најчешће су га користиле Сједињене Амаричке Државе (САД). Председник Роналд Реган је 1985, користио фразу “државе изван закона” (outlaw states). Саветник за националну безбедност Ентони Лејк, у чланку за ,,Форин аферс„, 1994, маркирао је пет режима, називајући их “отпадничким” (rogue states): Северна Кореја, Куба, Ирак, Иран и Либија. Југославија, Судан и Авганистан сматрани су такође отпадничким државама. Иако је Стејт департмент званично престао да користи овај термин 2000, фразу је у употребу вратио председник Доналд Трамп, у говору у Уједињеним нацијама (УН), 2017.

У комплексној глобалној кризи која се убрзано погоршава, неопходно је ближе се позабавити овим слоганом. Актуелна међународна ситуација показује да је реч о новој фази у понашању, позиционирању и надметању старих и нових великих сила. При томе, сведочимо дневном игнорисању етаблираних међународних норми и принципа, као и маргинализовању међународних институција.

Пре више од 89 година Антонио Грамши записао је у својој “Бележници из затвора”, да је “криза суштински садржана у чињеници да старо умире, а ново не може да се роди. У том интеррегнуму”, записао је он “појављује се широка лепеза морбидних симптома”. Грамши је заправо, користио реч “ил мостри” – монструми. Монструм је рођен.

Његова луцидна дефиниција веома је примењива на превирања која рапидно мењају међународни поредак, почев од деведесетих година прошлог века.

У глобализованом, тесно повезаном свету замах промена у свим сферама људског деловања и дубина поремећаја на плану универзалних вредности (људских права и слобода) затекао је све факторе неспремним, и то – на свим разинама: избор Доналда Трампа, Брегзит, пораст популистичких нативистичких снага само су симптоми дуготрајније болести. И западни либерално-демократски поредак је на удару, више изнутра него извана. Показало се да то ипак веројатно није „финални облик људске владавине“ (Фукујама).

Поредак који је функционисао готово 50 година, од краја Другог светског рата, доводе у питање актери који желе промену статуса кво и своје равноправно место у светским пословима. Оспоравају га и они који су га изградили и одржавали сво то време. Сједињене Државе, у првом реду. Свет је гурнут у неред, како каже Ричард Хас, председник Савета за спољне послове.

Хладноратовски међународни поредак је геополитички био детерминисан, али и (цинично или не) добро избалансиран. Водећи рачуна о сферама интереса две велике силе, САД и СССР, свет је функционисао на основу сета правила. Упркос сталном показивању мишића, у сталном одмеравању снага и равнотежи страха, уз селективно, али ипак некакво поштовање међународних узуса, одржавани су какав-такав светскисветски мир и елементарна светска безбедност.

У центру тог међународног поретка налазиле су се УН. Према Повељи УН, у сваком спору који угрожава међународни мир и безбедност странама у спору налаже се да „траже решење путем преговора, истражних комисија, посредовања, измирења, арбитраже судског решавања, прибегавања регионалним установама, или споразумима, или другим мирним начинима по сопственом избору“. Употреба силе се дозвољава једино у случају самоодбране, уз дужно уздржавање од претњи силом.

Још један изузетно значајан међународни инструмент глобалне регулативе садржан је у Универзалној декларацији о људским правима (1948). Она је укључила идеју да права не припадају само државама, већ и сваком поједицу или групи. Њена је важност огромна, али јој је домет ограничен, јер није усвојен механизам примене. Наиме, чињеница је да су се многи актери оглушивали о сопствене фундаменталне вредности подржавајући најбруталније диктаторе код год је то одговарало њиховим стратешким интересима

Усвајање две међународне конвенције о људским правима, 1966, означиле су прелазак у нову фазу у којој су људска права сматрана заједничким богатством човечанства.

Изузетно важна је и Конвенција о геноциду, односно о спречавању и кажњавању геноцида (1948). Истина, није успела да спречи геноцид, у, на пример, Руанди и Босни; без обзира на то, опстала је, опомињући свет на сва та прекорачења. Међународни суд правде (МСП) се, нажалост, још увек устручава да прогласи државе одговорним, као што је то било у случају – Босна вс. СРЈ.

Такође, Међународни кривични суд, у чији су рад полагане велике наде, није испунио очекивања из времена кад је био осниван. Током првих десет година функционисања донео је само једну коначну пресуду.

Бретонвудским договором успостављена су и правила и институције међународног монетарног поретка. Међународни трговински режим, у оквиру ГАТТ и СТО смањиво је царинске и друге баријере у светској трговини. Донето је и низ других споразума, конвенција и сл. које су регулисале међународне односе у различитим областима.

Један од тих споразума је Споразум о непролиферацији нуклеарног оружја -НПТ (the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Његова непотпуна и селективна примена, не само неколицине не-нуклеарних земаља, већ, пре свега, пет оригиналних нуклеарних сила, истовремено је и један од највећих неуспеха међународног поретка након Другог светског рата.

Ваља имати на уму да је НПТ међународни уговор с највећим бројем потписника у историји контроле нуклеарног оружја – 188. Док се 180 земаља придржава обвезе да не развија нуклеарно оружје, пет оригиналних чланица – нуклеарних сила, никад нису пристале на преговоре у доброј вери, с крајњим циљем елиминације нуклеарног оружја. Индија, Пакистан и Израел придружили су се „нуклеарном клубу“ без неких, по њих драматичних последица. Све оне сматрају своје нуклеарне капацитете гаранцијом сопствене безбедности.

Коначно, шта с нуклеарном кризом поводом Северне Кореје? Свет је, како се чини, врло срећан што их нема више. Треба одати признање не-нуклеарним земљама – потписницама НПТ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), нарочито онима (има их 57) које су 2017, дубоко забринуте због могућих катастрофалних хуманитарних последица у случају његовог коришћења, ставиле потпис на тај документ.

Да би се стало на крај некажњивости оних влада које брутално крше људска права својих поданика, међународно право је направило продор кад је реч о (недодирљивости) суверенитета. То је, само по себи, представљало велики изазов за међународну заједницу, чак и након усвајања доктрине (2005) „Одговорности за заштиту („Responsibility to Protect“, R2P). Према њој, „свака појединачна држава дужна је да заштити своје становништво од геноцида, ратних злочина, етничког чишћења и злочина против човечности“.

Усвајање те доктрине представљало је значајан искорак у међународном праву, јер обавезује међународну заједницу да помогне националним владама. Но, овај концепт је наишао и на значајне отпоре, пре свега, због страха неких влада да се то не окрене и против њих самих. Након интервенције у Либији, која је почела као хуманитарна, а претворила се у акцију промене режима, неповерење је само порасло.

У светлу свих тих фундаменталних принципа досадашњег међуродног поретка, то што га велики број земаља, великих и малих, развијених и неразвијених не поштује, доводи до велике забринутости, страха и конфузије у свету. Цајтгајст (Zeitgeist) карактеризирају анксиозност (angst) и алијенацију: алијенацију од естаблишмента, политичких модела, устаљеног политичког понашања и – што је и највише за жаљење – мултилатерализма.

Истина, међународни поредак заснован на Уједињеним нацијама и успостављен након Другог светског рата је пун слабости и повремених падова, зависно од односа снага и моћи великих сила.

Након тектонских промена деведесетих година прошлог века, постхладноратовски свет је готово током две деценије био обележен доминацијом САД, као једине супер силе, као и неизвесношћу њихових односа с другим глобалним силама, попут Русије и Кине.

Одлука о ширењу НАТО на (европски) Исток стално заоштрава односе на релацији САД-Русија. Након што су САД Михаилу Горбачову обећале да до тога никад неће доћи, одлука (о ширењу) изазвала је огромно неповерење. Војна интервенција САД у Ираку ставила је тачку на владавину права у међународним односима. Крим, Сирија, Јемен, само у низу још неких случајева, нису ништа друго него карике у ланцу који постаје све дужи.

У суштини, као да се враћамо, Томасу Хобсу и његовом „природном стању“, где ће сваки појединац (свака држава) имати право, односно дозволу да чини што му (јој) је воља. То би водило рату “свих против свих”.

Харолд Џејмс, професор историје на Принстону, је свакако био у праву кад је још 2002. године антиципирао да ће посвемашне радикалне промене угорзити процес глобализације, јер се због њиховог обима, брзине и непредвидивости повећава нестабилност свих система, као и због тога што нема адекватних друштвених и политичких одговора на тако брзе промене.

Такво генерално стање глобалне нестабилности, упозорио је он, плодно је тло за за јачање конзервативизма, екстремну промоцију интереса појединих нација и националних држава, као и за одсуство нових, рационално заснованих визија друштвеног развоја и будућности човечанства.

Тај, готово тридесетгодишњи тренд суочава свет с изузетно тешком и сложеном ситуацијом, у којој, између осталог, ништа није учињено на успостављању међународног консензуса о принципима и политичким решењима. Одсуство консензуса очигледно је у свим кризним ситуацијама, од Југославије и замрзнутих конфликата на њеној територији, преко Блиског истока, до Корејског полуострва.

Недавна конференција о безбедности у Минхену показала је да свет хода по ивици и да опасност по мир и безбедност у свету током протеклих 70 година, никад није била већа. Ни у назнакама није показана спремност ниједне од великих сила да се врати стратешком дијалогу.

Европа је један од оних континената који је успео да превлада непријатељства произашла из два светска рата, радећи на миру и напретку у оквиру Европске уније (ЕУ) – јединственог конструктивног пројекта у модерној историји. Наравно, пројекат је успео захваљујући програму обнове у оквиру Маршаловог плана, под кишобраном НАТО и САД. То, свакако, не значи – напротив – да и она сада није суочена с великим унутрашњим искушењима и притисцима.

Чини се, да је за сада Кина једина држава с неком врстом озбиљног глобалног, геостратешког концепта. Истовремено, јачају и њене лидерске аспирације. Уз пораст ревизионизма у Русији и повратак национализма и унилатерализма мења се светска парадигма. Долази до големих политичких, економских и социјалних потреса који могу довести до непредвидивих негативних последица.

Све у свему, глобални проблеми, посвемашња глобална криза и озбиљни изазови, траже нове одговоре, реформу институција и механизама, иновативна и креативна решења, мудрост и храброст лидера, укључивање нових актера и нових снага.

Мора се имати у виду да је глобализација довела до дифузије моћи, до појаве и јачања недржавних актера, попут мултинационалних корпорација, терористичких организација, верских организција и покрета, друштвених мрежа, медија, мафије, појединаца (Сорос, Цукерберг, Бил Гејтс), невладиних организација.

Очигледна је неопходност новог приступа, најпре суверенитету – принципу који обухвата права, али и обавезе држава и потом, реафирмацији мултилатерализма. Постојећа анархија у којој се множе напетости и конфликти може се спречити само јачањем владавине права на међународној равни, дијалогом и преговорима у интересу мира и безбедности за све.

Време је за обнову система међународних односа с централном, координационом улогом УН као ослонца, у складу с Повељом УН. Збигњев Бжежински је писао да су САД имале шансу потпомажу изградњи партнерског светског поретка након колапса СССР и комунизма. Нажалост, та је шанса пропуштена.

САД, Русија и Кина као највеће силе, имају и прилику и одговорност да раде заједно са свим другим земљама у оквиру система УН, с циљем да свет буде склоњен с ивице амбиса. Питање је да ли оне то искрено желе? За сада, недостаје напор да се дође до заједничке визије, принципијелне и инклузивне политике, како би се ишло у сусрет глобалним изазовима. Ипак, вратимо се Греамшију: „изазов модерности је у томе да се живи без илузија, али да се не остане без њих“.

Извор Данас