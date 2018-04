Трамп се хвали на Твитеру бомбардовањем Сирије!

„Савршено изведен напад на Сирију протекле ноћи“, оценио је амерички председник Доналд Трамп и поручио да је „мисија испуњена“.

„Савршено изведен напад протекле ноћи. Хвала Француској и Британији на њиховој мудрости и снази њихове добре војске. Нисмо могли да имамо бољи резултат. Мисија испуњена!“, навео је Трамп на свом налогу на Твитеру.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018