Трамп: Ускоро излазимо из Сирије (видео)

„Разбијамо ДАЕШ. Ускоро ћемо изаћи из Сирије. Нека се други људи сада брину о њој. Врло брзо, врло брзо излазимо. Имаћемо сто одсто калифата, како га зову. Ми све то враћамо — брзо, брзо“, рекао је Трамп обраћајући се публици која га је поздрављала овацијама.

Није јасно шта значи враћање земље. Сиријске и руске снаге стално су називале војно присуство САД у Сирији „нелегалним“.

САД су потрошиле седам милијарди долара на Блиском истоку, рекао је Трамп описујући како су Американци градили школе само да би их побуњеници рушили, док за Охајо није било средстава за грађење школа.

Pres. Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now…We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back." pic.twitter.com/N9cPYkS6pk

— Evan McMurry (@evanmcmurry) March 29, 2018