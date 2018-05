Твитер блокирао Бугаре због ћирилице: Препознао их као руске ботове!

Твитер је подесио своје алгоритме да по кључним речима блокирају руске ботове. Проблем код ових алгоритама је што је сама ћирилична азбука окидач за праћење и блокаду Tвитер корисника.

Невиним корисницима је брзо омогућено да поврате своје налоге, али се многи од њих жале да иако су одблокирани Твитер их и даље третира као проблематичне, јер су стављени на „Мјут“. Што у преводу значи да њихови пријатељи не могу да приме никаква обавештења од њих нити да виде њихове конвезрације на овој друштвеној мрежи.

Твитер алгоритам је бугарско писмо и језик препознао као руско, а према критеријуму овог алгоритма то аутоматски значи да су Бугари повезани са руском Владом.

According to Twitter’s criteria, a user is declared to have “links” to the Russian government if it “frequently tweets in Russian” pic.twitter.com/vscVNZBBUh

Бугарски корисници Твитера претпостављају да је кључна реч коју је Твитер алгоритам пратио и на основу ње блокирао @YouTube исписана на ћирилици.

In @Twitter HQ:

‘OMG, we have so many Russian bots! Gotta stop them! But how?!’

‘Hm, they use Cyrillic…’

‘Oh? So start hidin tweets in Cyrillic!‘

‘But…’

‘Just do it!’

‘Done.’

‘Nice!.. Beer?’

(FUN FACT: Cyrillic is official script in >15 countries that are not Russia) pic.twitter.com/ku4x391fdP

— El señor más maduro (@VSchwarz) May 21, 2018