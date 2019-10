Аздејковић осуђује хомофобију Аце Лукаса и позива Вука Јеремића да тужи Лукаса због диксриминације!

View this post on Instagram

Dakle, Vuče (zecu) Jeremiću. Kako da shvatimo ovu tvoju “demokratsku pretnju”, gde kažeš nekome, (meni), nekome ko ne misli isto kao ti, nekome ko podržava ljude koji vole svoju zemlju i rade za svoju zemlju, nekome ko takođe voli svoju zemlju, da će taj goreti u paklu? Pa ako si utripovao da si nekakav Tarabić ili Nostradamus i slično, to bi i mogao da akceptiram, kao ti proričeš sudbinu, a znamo koliko si, tj. nisi normalan, mislim da bi to bilo legitimno! Ali za F odeljenje! Ali, ako ovo shvatimo kao određenu pretnju da po eventualnom tvom dolasku na vlast, što je, naravno, i ti to znaš, nemoguće, ali ajde, ako tako shvatimo, to znači da bi ti kao vlast sve one koji nisu politički i bilo kako na tvojoj strani, ti spalio na nekakvoj lomači i slao u pakao? Sva sreća, pa je tvoj dolazak na vlast toliko nemoguć da ne bi mogla ni kvota u kladionici da se odredi! U takve bajke ni ti ne veruješ zato i praviš ovakve tupave izlete, pa ćeš sada morati da me trpiš na grbači jer nisi svestan za kakvu si se trofaznu žicu ogoljenu uhvatio kada si mene prozvao? Šta ti je smetalo? Pesma “Ovo je Srbija”? Šta je trebalo da pevam? Ovo je Albanija? Ti bi to više voleo? Pare koje si dobio za tako nešto ćeš morati da pravdaš kod onih što su ti ih dali, ali, Jeremiću, juče je cela Srbija bila u Novom Sadu, a ti si bio kod kuće i ti si goreo, ne u paklu, nego od muke, jer na tvojim skupovima ni lasom ne možeš da nahvataš više od desetak radoznalih prolaznika! Nego, jesi li ti to mene hteo da uplašiš? Da vidiš samo kako sam se naježio! Ja mogu i da gorim u paklu, ti čak ni to ne možeš jer količina smrada i kontaminacije koje bi proizvelo tvoje sagorevanje čak je i za pakao nepodnošljiva! Ti nećeš ići u pakao jer tvoj pakao je tvoj bedni i neuspešni život! I ja ti želim da što duže živiš jer ćeš tako biti sve nesrećniji, kada shvatiš da ti ništa za rukom ne polazi, kada shvatiš da ni penzionere na Kalemegdanu ne možeš da pobediš u dominama. Probaj da se kandiduješ za predsednika kućnog saveta, i to ćeš izgubiti. A pretpostavljam da živiš u kući, znači, ni tvoji ukućani ne bi glasali za tebe! (NASTAVAK DRUGA OBJAVA)