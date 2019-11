Бугарка мења текст у складу са жељама наручиоца: У оригиналном тексту помиње Стефановића, а после 7 корекција га обрисала

У оригиналном тј првобитном тексту бугарске новинарке, на чије наводе се позива Мариника Чобану Тепић и Драган Ђилас, стоје имена Бранка и Небојше Стефановића.

Након безбројних корекција та имена су избрисана.

У првој верзији текста су поменути поједини актери држављани САД.

Објаве на њеном сајту из септембра су другачије, има доста фотографија америчких пасоша.

Очигледно је наручилац њених текстова раније био неко други.

Напад на Стефановића и помињање Емирата је уклоњено. Уклонила је објаву о Емиратима да би могла да Србију оптужи за директну продају оружја.

Све ове измене на сајту Dilyanе Gaytandzhievе су настале након Вучићеве конференције за штампу.

Ипак у претрази веб историје на интернету је могуће пронаћи како је текст претходно изгледао.

Бугарску новинарку је нарочито погодило то што је Видовдан објавио неколико текстова којима се демаскирају њени спинови.

За доказани фејк видео бугарка се захваљује:

Иначе овај видео је Руско министарство спољних послова означило као лажни видео.

A video clip presented as an @RT report was shown in #Serbian social media. The initiators of this fake obviously wanted to damage the trust-based atmosphere of dialogue between the #Russian & Serbian leaders & undermine #Belgrade–#Moscow rapprochement▶https://t.co/DGRymKNjKG pic.twitter.com/mk7kdI870X

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 1, 2019