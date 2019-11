Геј активиста Аздејковић прогласио Амфилохија транс иконом, а ево и због чега!

Геј активиста и новинар Предраг Аздејковић прогласио је митрополита Амфилохија транс иконом, након што је у Подгорици са благословом Амфилохија крштена трассексуална особа.

Аздејковић је за Видовдан објаснио да је однос цркве према транссексуалним особама позитиван али му је посебно интересантна Амфилохијева улога у целој причи с обзиром на његове антигеј ставове.

Шта мислите о поступку митрополије црногорско-приморске да благослови крштење трансродне особе?

Аздејковић: МЦП је у свом саопштењу за јавност објаснила овај догађај речима да се црква „сусретала са овим проблемом и раније, те слични случајеви нису никаква новост, нити представљају неки наводни црквени ‘модернизам’ и ‘либерализам’ по мери господара овога света, већ су одговоран однос према изазовима са којима се Црква сусреће у новије време”.

Како гледате на то с обзиром да је митрополит Амфилохије познат по својим антигеј изјавама?



Аздејковић: Још раније је СПЦ износила позитивно мишљење према транссексуалним особама, тако да то није никаква новост. Нама је само интересантно да је у целој причи Амфилохије који има изразито хомофобичне изјаве и поступке.

Како тумачите подршку америчке амбасадорке у Подгорици митрополиту Амфилохију дан након крштења транс особе?

I continued my outreach to Montenegrin religious leaders by meeting with Metropolitan Amfilohije of the Serbian Orthodox Church in the beautiful Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja in #Podgorica. The United States strongly supports #religiousfreedom & #tolerance all over the world. pic.twitter.com/WfOtzWF35I

— Ambassador Judy Rising Reinke (@USAmbMNE) November 5, 2019