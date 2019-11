Гомила лажи о српским гранатама у Украјини на бугарском сајту

На сајту бугарске новинарке ОВДЕ појавили су се 21. новембра 2019., како пише, докази да је неко прошверцовао српске гранате у Украјину и да их користе против Донбаса. Ако погледамо пружене доказе, видимо да нису валидни.

Твитер налог по имену „Зока“ обавештава још пре три недеље бугарску новинарку о емисији на каналу „Звезда“ у којој се говори о гранатама баченим на Доњецк. Међутим, у том интервјуу званични представник Народне милиције Доњецка, Олег Никитин, говори нешто друго:„„Ово је мина од 60 милиметара. Такве се производе у земљама НАТО-а, укључујући Хрватску и Македонију.“ Он НИГДЕ НИЈЕ поменуо Србију. Можете проверити шта говори ОВДЕ, има и снимак и текст.

Друго: На Твитер објави на коју се позива бугарска новинарка је подметнута фотографија саме зелене гранате са жутим словима која би упућивала на место и датум производње. Нигде, ни у једном тренутку, ни на једном месту, нико у том извештају није сликао крупно гранату. Погледајте поново сами.

Tвитераш Зока је накнадно избрисао ту објаву од 8. октобра и поставио неку сасвим другу, али је бугарска новинарка објавила управо ту обрисану објаву са гранатом која би требала да указује на порекло из Србије.

Seems Saudis didnt like Zastava rifles and they are massively thrown away😂 @CalibreObscura pic.twitter.com/u1DzB0Fp83

— ZOKA (@200_zoka) October 8, 2019