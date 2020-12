Мађарска купује израелску “Гвоздену куполу”

Командант мађарске војске Ференц Кором потписао је споразум о куповини израелског ПВО система у петак.

Нова радарска опрема требало би да буде испоручена 2022. године.

Hungarian Defence Forces purchasing EL/M-2084 Multi-Mission Radars ("Iron Dome") from Rheinmetall Canada.

The radars, of Israeli technology, include C-RAM (counter rockets, artillery and mortars) and air-surveillance capabilities. #Hungary pic.twitter.com/DcMEGNGiKu

— Balazs Csekö (@balazscseko) December 11, 2020