Магија у Сиднеју, Србија победник АТП Купа! (ВИДЕО)

Тениска репрезентације Србије победник је премијерног издања АТП Купа!

У великом финалу у „Кен Роузвол“ арени, наш тим је победио шампионе Дејвис купа, репрезентацију Шпанију резултатом 2:1.

#ForTheLoveOfCountry

This is how much it means! Djokovic/Troicki break to lead 5-3.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/yOoo4WxCWY

— ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020