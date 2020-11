Напад код Беле куће, избодене Трампове присталице

Како преноси Ен-Би-Си, полиција је саопштила да су жртве напада изјавиле да су припадници десничарске организације “Поносни момци” која подржава актуелног америчког председника Доналда Трампа. Кооснивач те организације Енрике Тарио рекао је медијима да је он задобио ране по стомаку, док је једна девојка убодена у леђа пише Спутњик.

Conservative activist Bevelyn Beatty and Proud Boys chairman Enrique Tarrio with one other person were just stabbed by BLM in Washington, DC pic.twitter.com/dTHTzDkbiJ

— Tara LaRosa (@TaraLaRosa) November 4, 2020