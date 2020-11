НАПАДНУТА ЦРКВА У КАЛИФОРНИЈИ: Има мртвих и рањених (ВИДЕО)

ДВЕ особе су убијене у нападу који се одиграо у баптистичкој цркви у америчкој савезној држави Калифорнији.

#BREAKING: Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California. Police say more information will be released when it becomes available. #Stabbing pic.twitter.com/byh75KcBwA

— Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) November 23, 2020