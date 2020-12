Насиље и сукоби на улицама Вашингтона, четири особе повријеђене

Присталице америчког предсједника Доналда Трампа и контрадемонстранти сукобили су се током протеста у Вашингтону, пише “Гардијан”.

Лист наводи да су повријеђене четири особе, а да су 23 ухапшене. Ова хапшења је потврдила и полиција.

“Вашингтон пост” пише, позивајући се на изворе у полицији, да су повријеђени избодени ножем, да су превезени у болницу и да су животно су угрожени.

Насиље је избило на улицама Вашингтона након што су се сукобиле групе десничара са контрадемонстрантима.

Проблеми су избили када је пао мрак и када је маса почела да се разилази након већином мирног скупа Трампових присталица који тврде да су предсједнички избори 3. новембра лажирани.

Припадници групе “Поносни дјечаци”, који подржавају Трампа, и контрадемонстранти групе “Антифа” сукобили су се на улицама.

Иако је полиција употријебила бибер спреј против двије стране, они су се прегруписали и насиље је настављено спорадично.

Протести су одржани и у Џорџији, Пенсилванији, Мичигену, Висконсину, Невади и Аризони гдје Трампов тим покушава да поништи резултате избора.

Више од 50 федералних и државних судских пресуда подржало је Бајденову побједу.

A Proud Boy has been allegedly stabbed and a fight broke out right after. Ambulances have arrived. pic.twitter.com/gdl9vu6Xze

— James Klüg (@realJamesKlug) December 13, 2020