НЕРЕДИ НА МАРШУ НАЦИОНАЛИСТА У ВАРШАВИ: Масовне туче са полицијом, сузавац прекрио град

У Варшави је одржан марш националиста у част 102. годишњице обнове независности. Акција је одржана упркос забрани власти да се овакве манифестације одржавају у периоду пандемије вируса корона.

Током демонстрација група хулигана је напала полицију која је реаговала испаљивањем сузавца.

Nationalists clashing with the police in Warsaw currently. pic.twitter.com/q0N1PDyshY

