НЕРЕДИ У АЛБАНИЈИ: Бачен сузавац, полиција користи водене топове, министар поднео оставку

Током протеста избили су сукоби демонстраната и полиције. Полиција је употребила сузавац и водене топове да би растерала демонстранте, јавио је Ројтерс.

У међувремену, албански министар унутрашњих послова Сандер Леши поднео је оставку премијеру Едију Рами.

Рама је рекао да је употреба силе од стране полицијских службеника била претерана, као и да ће бити спроведена истрага поводом случаја, а починилац злочина изведен пред лице правде.

На Клодијана Рашу је у уторак увече пуцао полицајац пошто се није одазвао захтеву да се заустави због кршења ноћног полицијског часа.

Убиство младића довело је до протеста који су одржани и у среду, када је полиција употребила сузавац како би спречила да демонстранти уђу у комплекс здања албанске владе.

LIVE: The protest has escalated in #Tirana, while police are using violence and terror to disperse protesters. © Dosja #Albania #PoliceBrutality #KlodianRasha #drejtesiperklodianin @AnonymeCitoyen @ChalecosAmarill pic.twitter.com/x6gNYfestj

— Xhildinho Z (@xhildinho) December 10, 2020