Њујорк тајмс: Турски авиони Ф-16 у Азербејџану

Новинарка америчког листа Кристиан Трајберт пише да је „анализа сателитских снимака показала да се на аеродрому Ганџа налазе авиони Ф-16“

На аеродрому „Ганџа“ у Азербејџану распоређена су најмање два ловца Ф-16, саопштио је Њујорк тајмс, док је Азербејџан негирао употребу Ф-16 у сукобу у Нагорно-Карабаху.

Новинарка америчког листа Кристиан Трајберт пише да је анализа сателитских снимака компаније „Планет Лабс“ показала да се на аеродрому налазе авиони Ф-16 заједно са теретним авионом ЦН-235, којима „управља турско Ратно ваздухопловство“. Снимак је објављен на Твитеру.

Упоређене су визуелне карактеристике различитих авиона, укључујући оне које користи Азербејџан: МиГ-21, МиГ-29, Су-25, Л-39. Како наводи извор Њујорк тајмса, на снимку се може видети и „већи авион“, то је највероватније „транспортни авион ЦАСА ЦН-235 који такође користи турско Ратно ваздухопловство“.

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr

— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 7, 2020