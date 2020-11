Oпомена за КиМ: Баку тврди да манастир у Келбаџару не припада Јерменској цркви

Кавкаска Албанија постојала је од 2. до 8. вијека, а обухватала је простор данашњег западног Азербејџана и јужног Дагестана. Албанијом су то подручје називали Римљани, а префикс “кавкаска” додала је историографија како би се разликовала та државна творевина од балканске Албаније, која ни на који начин није повезана с Кавкаском Албанијом.

Малобројни кавкаски народ Уди, који живи по свим земљама јужног и сјеверног Кавказа, сматра се насљедником кавкаских Албанаца.

Иако су Азербејџанци туркијски народ, дио ревизионистичке историографије тврди да су Албанци имали важну улогу у етногенези Азербејџанаца. Многи јерменски владари средњовјековног Нагорно-Карабаха проглашени су Албанцима како би се истакло и историјско право Азербејџанаца, као насљедника Кавкаске Албаније, на то подручје.

Примјери прекрајања историје у пракси забиљежени су и раније. Тако је године 2005. натпис на јерменском (језику и писму) избрисан с цркве у Нију, у сјеверном Азербејџану, док су, према бројним наводима, 2006. у граду Џулфа (Нахчиван) уклањани крстови с јерменског средњовјековног гробља. Службено азербејџанско објашњење тада је било да јерменска гробља и јерменски споменици никада нису постојали у Џулфи, већ је ријеч о оставштини хришћанске Кавкаске Албаније.

#Khudavang monastery is one of the best testimonies of ancient Caucasian Albania civilization.Built in 9-13th century by wife of Albanian prince Vakhtang in Kalbajar region of #Azerbaijan,this complex is composed of Church of Arzu Khatun,Church of Hasan, basilica and 2 chapels pic.twitter.com/ZrmVLztPQS

