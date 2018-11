Осврт на писање БЛИЦ-а: Циљ медија је да информише, а не да комесарски намеће ставове!

“Moja majka Jovanka Mitrović (42) pitala je poštara zašto joj još ne stiže pismo od Centra za socijalni rad, a on je počeo da joj psuje majku cigansku i udario joj je šamar. Pitala ga je i zašto se tako ponaša prema njoj, a on je uzviknuo: “Šta mene boli k…, vi ste Cigani!”. Potom je izvukao nož i ubo je majku u stomak. Sve se to dogodilo ispred naše porodične kuće, naočigled male dece i nas nekoliko žena…

Ovo je u sredu za “Novosti” ispričala Aleksandra Mitrović (22), čime je prvobitnu verziju priče čačanskog poštara Marka Milosavljevića (25), da ga je brutalno pretuklo tridesetak Roma u naselju Ljubić polje, dovela u sumnju, i izazvala obrt u celom incidentu.”

Дакле, БЛИЦ се опет самопревазилази. Објашњавати због чега Аустријска “дубока држава” која гаји традиције језуита и глобалистичке левице има интерес да у Србији постоји некаква институција која ће наставити тековине ЦК СКЈ, било би разматрање за посебну тему. Оно што је куриозитет је да су за ову улогу изабрали нешто што невешто глуми да је медиј, а заправо подсећа на Minitrue (Орвелово Министарство истине из “1984”) и чувену паролу да је “НЕЗНАЊЕ МОЋ” (“Ignorance is Strength”).

Наиме, циљ медија би требало да буде да нас информише тако што нам преноси информације, а не да нам даје директиве на који начин бисмо требали да размишљамо, а сходно начелу да је “СЛОБОДА РОПСТВО” – пре свега, слобода мисли. Овај текст је типичан пример комесарског погледа на свет где не постоји било каква објективна истина, него је истина у служби некаквог интереса. Када се појави конкретна вест да је циганска руља линчовала неког несрећног поштара, притом младића од 24 године који је тек месец дана био запослен, овакве чињенице не иду у прилог комесарског погледа на реалност који прописује да су мањине те које су једино и искључиво угрожене од стране већине. То је добар повод да се сетимо чувене Хегелове анегдоте да “уколико чињенице нису у складу с мојим тврдњама, утолико горе по чињенице”.

Према правилима Орвеловог “Ингсоца” (или БЛИЦ-овог “Аустросоца”), “онај ко контролише прошлост, контролише и будућност; ко контролише садашњост, контролише и прошлост” (“Who controls the past controls the future; who controls the present controls the past”). Ова правила чији су аутори заправо језуити су јасна, али оно што није јасно је одакле идеја уредницима БЛИЦ-а да су они ти који контролишу садашњост? Наравно, овај умишљени комитет који се лажно представља као медиј има “демократско” право да тврди да је 2+2=5, али остаје нејасно на који начин мисле да могу да нас натерају да делимо њихову двомисао, односно подељену перцепцију реалности.

Наиме, да ли постоји било ко на планети, осим ових људи комесарске свести, ко би поверовао у бљувотине које овај текст пропагира овакву слику реалности. Из које то Зоне сумрака долазе слике једног младог поштара, који се тек запослио и радио месец дана, а који је за то време већ стигао да сам малтретира цело насеље “јадних и доброћудних Цигана”, које је вређао, провоцирао, тукао и на крају, под дејством алкохола и (вероватно) дроге из чиста мира убоо жену ножем, а затим при бекству, тако пијан и дрогиран, саплео се, пао и сам главом ударио у неки стуб. Не знам само како је (не)маштовитим уредницима БЛИЦ-ове визије реалности промакло да уметну реченицу да су Цигани несрећном поштару указали прву помоћ. То је иста алхемија која ће Толкинове Орке да преобрази у Хобите.

Да ли било ко, уколико поседује макар честицу интегритета, заиста може озбиљно да размотри ове апсурдне наводе аустријских измећара и “већих католика од папе?” Овај “медиј” је заиста дао прилоге за хронику модерног бешчашћа и политкоректног brainwashing-а, својим нападима на Цркву, суверенитет и уставни поредак државе Србије, а пружају подршку сваком бешчашћу и криминалу само уколико су извршиоци припадници било какве “мањине”. Србе који раде за овакав медиј требало би да буде срамота што ово раде, пре свега срамота пред недужним жртвама као што је овај несрећни младић за кога изгледа није довољно што су га Цигани безмало линчовали, него сада још од жртве треба да испадне злочинац? Исти овај БЛИЦ је величао лик и дело оног сатрапа “грађевинског инвеститора” и измишљао сличне овакве глупости за несрећну баба Стојанку, која му је након две године безуспешног обраћања свим државним институцијама била принуђена да сопственим рукама одбрани себе и своју породицу и имовину.

БЛИЦ ће остати запамћен као фабрика бесрамних политкоректних илузија, произведених у духу либтардске левице и њених двомисли.

А. Протић, Фејсбук