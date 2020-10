ОВЕ РЕЧИ ОДЈЕKУЈУ СВЕТОМ: Премијер Јерменије проговорио о предаји народа Kарабаха (ВИДЕО)

Իմ հարցազրույցը AlJazeera հեռուստաալիքին

Արտաքին ագրեսիայի դեպքում թիվ մեկ խնդիրն է պաշտպանել բնակչությանը հարձակումից։ Դրանից հետո միայն հնարավոր կլինի խոսել բանակցությունների մասին։ Ներկայիս լայնամասշտաբ ագրեսիայի իրավիճակում ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը չի ընկրկի։Իմ հարցազրույցը AlJazeera հեռուստաալիքին, որը նկարահանվել է սեպտեմբերի 30-ինWhen there is an aggression, the first task is to protect the population from aggression. After which only it will be only possible to talk about negotiations. In the situation when there is a large-scale aggression, I can say with confidence that the people of Karabakh will not retreat in the face of the aggression. My interview to AlJazeera. The interview was filmed on September 30.

