РАТ НА КАРАБАХУ: Азери уништавају јерменску живу силу, артиљерију и технику (ВИДЕО)

Видео је направљен из дрона који осим што наводи и снима поготке азербејџанске артиљерије.

The enemy's personnel who subjected our civilian infrastructure and the peaceful population to fire was destroyed by an accurate fire of the Azerbaijan Army Units#KarabakhisAzerbaijan#LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy pic.twitter.com/Wd4rI50Gyx

— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 28, 2020