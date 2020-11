СИМПСОНОВИ су поново успели: Предвидели ИЗБОРНУ KРАЂУ

У старим епизодама “Симпсонових” могу се видети сцене немира у САД, скулптуре председника без главе, опустошене радње, али и изборна крађа 2020. године

Симпсонови су предвидели много тога, па и 2000. године да ће Доналд Трамп постати председник, а то у време ни сам није планирао да се кандидује. Сада су отишли корак даље.

Прошле недеље је на “Фоксу” емитована епизода (стара осам година) у којој Хомер упозорава грађане шта ће се догодити ако не гласају. Укратко, САД ће на напасти ванземаљци и појавиће се “четири јахача аполакипсе”: Смрт, Рат, Глад и Болест. У епизоди је показана мапа САД са изборним резултатима подељена између црвених и плавих земаља – иста као што је и сада ситуација!

The simpsons need to predict my life https://t.co/2kRz82otZE

— YMSembi (@NdumeeHugs) November 6, 2020