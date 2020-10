Срђан Крунић: Савет безбедности УН расправља о Кубату!

Генијалност координатора за пољопривреду др Кубата све више долази до изражаја. Она је искључиви разлог његовог позивања на NDH2 – како Зоран Ђирјаковић оправдано зове TV Novu – ради давања спољнополитичког коментара. У емисији “Пробуди се” од 15.10.2020. Кубат је поновио фантамазгорију из гостовања 23.09. које смо коментарисали у тексту “Да ли Кубат ради за Вучића?”. По тој фантамазгорији (од 1/1:26) актуелна српска власт лансира аферу његовог отпуштања са Богословског факултета СПЦ којом се “подиже медијска прашина, медијски параван”, чиме се “заправо прикривају неке много озбиљније ствари које ми имамо у друштву”. Па спољнополитички геније наставља даље у даху:

“Ја ћу навести једну конкретну аааа ускоро, чини ми се 20-ог требало је да дође председник Русије Владимир Путин,”

Водитељка задовољно, док пресавија Danas:

“Даа имали смо информације да по свему судећи неће доћи.”

Кубат самоуверено:

“Неће доћи! И потпуно је јасно због чега неће доћи. Зато што је старешина храма Светог Саве владика Стефан Шарић, који је везан за аферу отмице Марка Жаркова, и тог свега што се десило.”

Маџаревићка невино корелира:

“А у каквој су корелацији долазак Путина и та афера?”

Кубат стручно:

“Па у директној корелацији. Старешина храма је овај, храм је требало да се освети, а старешина храма је владика Шарић. Дакле сада, и у Русији се о томе пише. Ре… (С.К: Кренуо је да изговори ´Регнум´ али се ујео за језик?!) неколико њихових портала, врло читаних (С.К: Kоји су то, хајд наброј? И колико је Регнум читан? Или само слага у тренутку?!) заправо пишу да Путин не може да дође у Србију да га дочека човек који је оптужен за киднаповање једног студента. Тако да…”

Невена се поново невина прави, да ли то Кубат мисли да Путину смета да га у Храму дочека “таква особа”?

Геније:

“Апсолутно, пазите то је, то је потпуно јасно да се о томе ради!” (1/3:08)

О чему се ради овде по Кубату? О томе да српски председник прво даје паре за довршетак Храма, а да му се СПЦ не би супротстављала у наводној издаји Косова. Онда лансира аферу против владике који надгледа извршење радова, да би СПЦ држао на кратком поводцу. Али том афером Вучић упропашћује планирани долазак Путина и квари српско-руске односе?! Баш је неспретан. Уместо да се окористио, по Кубату Вучић је себи испалио у ногу. Или је то само Кубат пред камерама себи опалио у главу? Не чини ли вам се да он све “измешта у једну ирационалну, иреалну сферу”?

Даље Кубат 15-ог изјављује да је владика оптужен што није истина. Жарков је поднео кривичну пријаву против њега 6 дана касније 21-ог, и она по себи не значи ништа. Неко је оптужен само онда када се против њега подигне оптужница, а ми овде немамо ни предистражне радње! Какав је Кубат човек видимо по томе да он о истој ствари на једном месту каже “нико ту никог није осудио, нико није рекао неко је нешто урадио…” (1/5:50), а на другом је већ осудити владику Стефана са речима да “је урадио то шта је урадио” (2/12:56). На Кубатов однос према спољнополитичким стварностима надовезује се портал Nova који цитира Кубата (видети под 3.) а да тог текста под један није било у Кубатовим устима. А под два, стављено му је у уста да је рекао да је старешина храма оптужен за силовање, што никада никојом приликом није изрекао?! То су професионалци, то су медији који воде психолошко-пропагандни рат против Српске цркве – дно дна.

Од генијалности координатора за пољопривреду једно је генијалније позивање политичког аналитичара, историчара Драгомира Анђелковића да гостује у истој емисији по истој теми после др Кубата. Иако је Анђелковић веома културно и разложно водитељки и њеној публици ставио до знања да Путинова посета Србији није могла бити отказана из простог разлога што никад није била ни заказана, а ни најављена (видети од 4/0:18 слободно до краја). Те то разјаснио чињеницом да су “у нашој јавности, пре пар месеци, речи Јурија Филипсона, директор 4-ог одељења МСП руског, које је задужено за Балкан протумачене су у Србији да ће Путин доћи, а он је веома прецизно рекао ‘постоји могућност да Путин дође у посету Србији на јесен. Разматраће се датуми”(4/2:54)

Дакле, после тога генијална водитељка, чије знање не иде даље од Danasa, наводи како Путин на планираној дипломатској турнеји иде у посету Загребу, Атини и Сарајеву. Из тог залета пуца пенал лопту на гол питањем “да ли треба да нас чуди што на тој турнеји нема Београда?” – Анђелковић: “Али знате, ако је то наведено у новинама онда, то је грешка. Неће Путин посетити ни Загреб, ни Атину, ни Сарајево – већ Лавров!” (4/3:12) Нико никад није по краћем потупку разоткрио Маџаревићку и Кубата, све са Danas-ом на столу, као шарлатане, шупљоглавце, незналице које се представљају као познаваоци.

И после овог шах-матирања водитељка наставља по старом и режија пушта измонтираног Кубата, на чију фантамазгорију Анђелковић реагује овако:

“Знате, мислим да је то пројектовање неких наших локалних препуцавања. (…) Ми смо по мало егоцентричан народ па онда помишљамо да се неким нашим проблемима баве и велике силе. И много веће ствари нису у фокусу ни Москве, ни Вашингтона, ни Пекинга од ове. (…) Како год било, то (С.К: монтирана афера вл.С.Шарићу) апсолутно никакве рефлексије нема на посету Путина и односе Москве и Београда” (4/5:27).

ЕПИЛОГ: МИП РФ 22.10.2020. 15:34 твитује:

#Zakharova: On October 28-29, Sergey #Lavrov will visit #Serbia. He will meet with President @avucic and attend the ceremonies marking the completion of the interior of the Church of St Sava and the lighting of the eternal flame at the Cemetery of #Belgrade Liberators

(Дана 28. и 29. октобра оджаће се радна посета руског министра спољних послова Србији. Предвиђен је састанак са председником Србије, као и присутвовање свечаности поводом завршетка унутрашњег уређења Храма Светог Саве и паљења Вечног пламена на гробљу Ослободилаца Београда – рекла је Захарова.)

НАГРАДНО ПИТАЊЕ:

Шта мислите колико истине има у Кубатовој тврдњи (1/3:08-19) да је због афере Шарић поред отказивања Путинове посете Србији, отказан САСабор СПЦ и освећење (мозаика) Храма Светог Саве?

P.S. После отказивања Путинове посете, шта је следећи корак ове антицрквене екипе стручњака? Заказивање седнице Савета безбедности Уједињених нација на којој ће се решавати проблеми једног координатора за пољопривреду? Мислимо да је јефтиније по њихове образе да др Кубат послуша свог доктора (види 5).

3) Јелена Булајић измишља да је речено следеће: “Strešina hrama na čije osveštavanje treba da dođe Putin je optužen za silovanje i otmicu. I on bi trebalo da dočeka ruskog predsendika. Jasno je da Putin ne dolazi zbog tog skandala o kom već pišu ruski mediji. Zato je određenima u Crkvi bitno da se piše o nekom profesoru i otkazu, a da se iza toga samo provuče ta priča o Putinu” naglasio je Kubat.

5) ” Због стреса, хроничног умора и слабљења имунитета, љекар ми препоручује малу паузу.” (твит од 15.10.2020. 20:48)

Срђан Крунић