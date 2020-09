ШТА СЕ (НИЈЕ) ДЕСИЛО У ВАШИНГТОНУ?

У Вашингтону је 4. септембра 2020. године, у присуству председника САД, потписан неки документ. Након потписивања тог документа, у српској, али не само у српској јавности, је настала права забуна: шта се то потписало, са ким се потписало, у којој форми, и какве ће да буду последице тога што је потписано? Колико год Интернет мимови били забавни, по коментарима коментатора који би да себе сматрају озбиљним људима се види да заправо влада једно велико неразумевање око свега што се десило у Вашингтону у суботу.

Овде ћемо, на врло ограниченом простору који нам овај медиј пружа, да покушамо да дамо неке од одговора, као и да скренемо пажњу на неке од детаља које је српска јавност можда пропустила, а који су веома битни.

Припреме за састанак, историја односа са САД и састав делегација

Припреме за овај састанак су почеле одавно. Најкасније у марту ове године, када је председник Србије у свом обраћању пред AIPAC (друга највећа јеврејска лобистичка организација у САД) говорио о историјским везама Срба и Јевреја, обзнанио колико је Република Србија до сада урадила на побољшању положаја Јевреја у Републици Србији, као и да је план Републике Србије да у догледно време буде међу првим земљама која ће, после привредног представништва, и својe “званично представништво” да пребаци у Јерусалим (линк: https://www.youtube.com/watch?v=mDUH295MkQo). Дакле, у тој тачки није било никаквог изненађења, делегација Србије је добро знала шта потписује.

Даље, овај састанак, са истом агендом, је већ требало да буде одржан у јуну, када је обзнањивање непотврђене оптужнице против Хашима Тачија директно минирало цео састанак. Стога, било је потребно понудити Приштини јак подстрек да на састанак дође. Тај подстрек је могао бити да ће се тамо отворити и статусна питања. Једном када је делегација Приштине била у Вашингтону, није било реално очекивати да ће моћи да оде без потписаног споразума. То се видело и по томе што исти рецепт није уродио плодом овога пута: и поред позива за суд Агиму Чекуу истог дана када су делегације дошле у Вашингтон, разговори се нису прекидали. Након негодовања Харадинаја због отварања питања Газивода, амерички званичници су запретили да ће свако ко минира договор или врши притиске на делегацију Приштине да се суочи са последицама и америчким санкцијама.

Дакле, могуће су две варијанте: Да је прича о документу у ком ће да стоји клаузула о узајамном признању била подстрек који је Приштини био потребан да дође, али да је то нешто што Америка није мислила озбиљно да форсира; Или да је наша делегација била толико чврста и јака да резолутно одбије притисак САД, а да никоме из српске делегације нико из САД није запретио ни санкцијама нити било којим другим последицама. На читаоцима је да просуде шта је од ове две варијанте реалније, и колико је реално да се једној од делегација дневни ред саопшти на степеништу као „изненађење“, како се после пустила прича кроз медије.

У прилог овоме говори и састав две делегације: Док је премијер Приштине, г. Хоти, дошао са министром спољних послова и остатком делегације која је припремљена за сусрет на највишем међународном нивоу, у саставу наше делегације није било министра спољних послова, већ је уз председника Републике и шефа Привредне коморе дошао шеф Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије. На овај начин, делегација Србије је у старту дала до знања да нема никаквих преговора о независности, јер је КиМ унутрашње питање Републике Србије (ма колико то деловало гротескно када се разговори између Београда и Приштине организују у Вашингтону). Оно што није небитно имати на уму при анализирању свега из Вашингтона је изрека у дипломатији којој се студенти Факултета политичких наука прво уче: форма је суштина.

Дакле, из овога што је до сада речено се назиру две ствари: наша делегација у Вашингтон није ишла да потпише независност, нити рад на „међусобном признању“, и веома је тешко замислити, по свему што се дешавало, да је било ко имао озбиљне намере да ради на тој клаузули; као и да је највероватније да је клаузула о „међусобном признању“ била игра да се Приштина доведе у Вашингтон. И то управо због онога што се десило прошли пут, и што је покушано и овог пута: да се састанак не би минирао. На крају, и домаћини су пред састанак понављали да ће састанак у Вашингтону да буде рад на економском споразуму, док се статусна питања остављају Европској Унији.

Дипломатски протокол

У светлу изреке „форма је суштина“, морамо на уму да имамо још нешто када је реч о дипломатском протоколу: не постоје односи са појединцима, само однос државе са државом, који се протоколом манифестује. Дакле, однос према председнику Србије није био однос према њему лично, него однос САД према Републици Србији. Такође, и однос према г. Хотију није био однос према њему лично, него однос САД према тзв. Косову.

Последњи високи званичник Србије који је разговарао са председником САД у Белој Кући је био премијер Коштуница, пре петнаестак година. Од тада, по мишљењу САД, Србија је превише скренула према Русији и Кини. Оно што је Србија замерала САД је било свакако признање Косова, лобирање за признавања, и чест рад против интереса Србије на међународној сцени. Са становишта Републике Србије, ове две ствари свакако не могу да се мере. Са становишта САД, Србија је себе тада сврстала у ред држава које само праве проблеме. Не треба гајити илузије да је било коме у САД стало до тога како Србија види корен проблема, они су видели проблем у понашању Србије према интересима САД.

Стога, ради „ресетовања“ односа, Србија је морала да истрпи оно понижавање које јој је протоколом приређено. Изјаве за новинаре су даване из парка, пар километара од Беле Куће, председник Србије је пред председником САД седео као непослушно дете коме се „опрашта“ ако не настави да понавља грешке, поред стола председника САД се довлаче помоћне клупе и ниже столице за потписивање документа, итд. Све ово, несумњиво, има везе са личношћу председника САД и његовом кампањом, али је и однос САД према Србији: може разговор, али не на равноправним основама. Уколико је Република Србија спремна на такав однос, може да рачуна и на повластице које однос са САД носи. Очигледно је, према ономе што се у Вашингтону видело, да је Република Србија на такав однос пристала да би одшкринула врата Беле Куће, као што је на слична понижења морала да пристаје много пута у својој историји као мала земља на периферији Европе.

Са друге стране, однос према Приштини је оваквим третманом драстично погоршан: делегација Приштине више нема непосредан приступ председнику САД. Ни у чему више није повлашћена чак ни у односу на Србију, што је до сада било правило. Са њима се више не говори језиком топлине и потпуног испуњавања свих захтева, него језиком претњи ако се усуде да не послушају оно што им САД наређује. Њихови „витални интереси“ више нису толико битни САД, већ од сада постају онолико вредни колико слепо спроводе оно што им САД каже. Медени месец између Приштине и САД, који је трајао 20 година, је изгледа коначно завршен.

Из овога што је речено може да следи следеће: Србија јесте понижена, али се и вратила у Белу Кућу (понижење је вероватно и било цена тог повратка). Односи са САД нису враћени на ону нормалу у којој су били цео један век, али су на добром путу да буду. И у Белој Кући више никог није брига шта Приштина сматра својим интересима, важни су једино непосредни интереси САД на терену и ништа друго. Са Приштином се више не говори језиком бескрајног попуштања и испуњавања сваког прохтева, већ се од Приштине захтева испуњење обавеза које је преузела.

Текст споразума

На првом месту, није јасно ко је са ким и у ком својству потписао споразум. Јасно је да „Србија и Косово“ нису потписале ништа једна са другом, посебно не као равноправни партнери. Јасно је и да је председник САД нешто потписао, али господин Гренел се није изјаснио шта је тачно председник САД потписао. Испод текста оба споразума стоји само име за једног потписника, без места за потпис било кога другог. Највероватније је, опет да би се удовољило захтевима наше делегације, да је свака страна потписала самостално преузимање обавеза, а да је председник САД потписао да је „примио знању“ шта су стране потписале. Ако узмемо у обзир правило о важности форме и због чега је она оваква, обе стране су се обавезале на спровођење договореног, а САД се појављује као гарант спровођења споразума. Иако су се суштински Београд и Приштина преко посредника обавезали једни другима, кроз ову форму је Београд поново ставио до знања да Приштину не сматра равноправним партнером, односно да је не сматра државом.

Србија је добила још два удовољавања што се тиче форме: у целом тексту, иако је САД и признала тзв. Независно Косово и била најјачи промотор тзв. Косова, стоји „Serbia [Belgrade] and Kosovo [Pristina]“. Поред тога, административни прелаз на Мердару није означен као граница, него као „заједнички интегрисани прелаз“ (Common Crossing Point Facility). Ово можда не делује као нешто што је превише битно, али дипломатским језиком речено, САД су пристале да уваже позиције Србије. Не нужно и да их прихвате или испоштују, али да их уваже.

На почетку, потписници се обавезују да успоставе путну и железничку инфраструктуру, односно да повежу аутопутеве и железничке линије. Ово за сваког упућеног може да буде само добро. За оне неупућене, ради се о путу према Прокупљу, а онда и повезивању на ауто – пут Ниш – Београд, којим свакодневно Срби са КиМ иду према остатку Србије, а српска роба (поново) иде према КиМ.

Даље, говори се о успостављању сталне канцеларије Америчке Корпорације за финансирање развоја у Београду, која би могла, поред ових инфраструктурних пројеката, да финансира и мала и средња предузећа. Успостављање канцеларије и финансирање привредног развоја је свакако одлична вест. Што се тиче финансирања инфраструктурних пројеката из споразума, о томе ће бити речи у последњем делу овог текста, јер ту постоји потенцијал за погоршање односа са другим чиниоцима.

Улазак Косова у „мини Шенген“, односно гаранција да ће тај пројекат да буде функционалан, је за Србију одлична вест. Као највећа економија у овом делу Европе, ово је заправо заједница која ће Србији да омогући несметан извоз, као и да све ове економије и државе које јој већ природно гравитирају додатно веже за себе. Са очекиваним уласком Црне Горе, а можда и Босне и Херцеговине, и уколико се не догоде неки већи потреси, ово може да постане одличан пут за оснаживање привреде Србије. У склопу овога је признавање диплома и сертификата, што је дуго оптерећивало Србе на КиМ, којима Приштина углавном не признаје дипломе стечене на факултету у Косовској Митровици, и тиме спречава младе Србе да се запошљавају, иако је то у обавези да им омогући. Ово је и шамар ЕУ, један од неколико у овом споразуму, која је већ успоставила и механизам за признавање ових диплома, који није профункционисао.

Део око вештачког језера „Газиводе“ је очигледно остављен за касније конкретне договоре. Овде су се потписници заправо сагласили да разговарају о могућим модалитетима коришћења тог ресурса. Чињеница је да су „Газиводе“ у потпуности у подручјима које је настањено косовским Србима, који би могли да осујете сваки покушај Приштине да експлоатише овај природни потенцијал. Исто тако је чињеница да би било какав потез који би се тицао једностране експлоатације тог природног ресурса од стране Србије значио распоређивање, можда и стално, приштинских специјалаца у том подручју. За то смо већ имали показну вежбу када су се јединице „РОСУ“ иживљавале над Србима у Зубином Потоку прошле године. Како ниједна страна самостално не може да користи овај извор, ово је изнуђено решење за обе потписнице, за које није сигурно ни како ће, ни да ли ће да до краја профункционише.

Диверсификација извора енергије и одредбе о ненабавци 5Г мрежа од непоузданих произвођача су увијене, али је јасно да се односе на тражење алтернативе руском гасу и кинеској 5Г мрежи. Није вероватно да је српска страна потписала ове одредбе без претходних консултација са Русијом и Кином, али није ни за очекивати да ће ове две земље на ово да гледају потпуно благонаклоно. Одредба о дељењу информација и повећању безбедности на авио линијама је директан услов уколико потписнице желе безвизни режим са САД. Такође је нешто што ће додатно да потписнице безбедносно веже за САД.

Одредба о заштити верских заједница се заправо односи на косовску страну и њихов скандалозан однос према СПЦ, укључујући и имовину СПЦ. Одредбе које се тичу несталих лица и решавање статуса избеглица такође највише иду у корист српској страни. Одредбе о напорима на декриминализацији хомосексуалности нису спорне ни за једну страну, и очигледно да су овде зарад председничке кампање у САД.

Тачка о мораторијуму на тражење „отпризнавања“ Приштине и мораторијум на противљење чланству Приштине у међународним организацијама коју је као обавезу преузела Србија, односно о мораторијуму на захтеве за признања од стране међународних организација које је преузела Приштина, нису добро избалансиране обавезе за две стране. Са једне стране, Србија има обавезу да не ради ништа ако би формално нека држава желела да призна Приштину или да је нека међународна организација прими у своје чланство. Са друге стране, Приштина се обавезала само да неће да лобира за даља чланства у међународним организацијама, док ништа није речено за лобирања за признања од стране других држава. Овде је јасно да обавезе нису симетричне, и ово је можда и најспорнији део споразума. Иако је по среди вероватно неки неформални договор са америчком страном (највероватније: да се Приштина прими у неку од организација за коју је САД потребно да буде у њој и ништа више од тога), сведоци смо да су се такви неформални договори и неформална обећања у историји често изигравали, и морало је много више пажње да се посвети самом тексту споразума, јер на крају остаје само оно што је потписано.

Одредбе о означењу Хезболаха за терористичку организацију и одредбе о узајамном признању „Косова“ и Израела, односно о отварању амбасаде Србије у Јерусалиму, су веома занимљиве, и дугорочно значајне за обе потписнице. Што се тиче Приштине, уколико призна Израел, губи подршку својих спонзора из исламских земаља. Уколико отвори и своју амбасаду у Израелу, о чему се неформално говорило, на дужи рок губи многе спонзоре на међународној сцени, посебно оне из арапског и већински муслиманског света, и своју судбину дефинитивно везује искључиво за САД и њене савезнике, одаљујући од себе и Европску Унију.

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020