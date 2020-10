Терористички напад на православног свештеника у Француској

Како преносе Француски медији у Лиону се догодио терористички напад тешко је рањен свештеник грчке националности. Нападач је у бегству, ово је само један у низу од терористичких напада који потресају Француску ових дана.

UPDATE – #Lyon: At least one person shot and wounded in rue St-Lazare in the 7th arrondissement, near a Greek church. Circumstances are still unclear. The shooter is said to be on the run.pic.twitter.com/7CCP0HRS5X

