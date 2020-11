ТРАМП ХИТНО ПРАВИ ЧИСТKУ – СМЕНИО ШЕФА ПЕНТАГОНА

Након што је изгубио на председничким изборима од Џоа Бајдена, Трамп је и даље званични председник САД-а.

Амерички председник Доналд Трамп саопштио је да је на место министра одбране Марка Еспера именовао шефа центра за борбу против тероризма Kристофера Милера.

Трамп је на свом Тwиттер профилу написао и да ће “Kрис” сјајно обављати тај посао и да се захваљује Есперу на његовом раду.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..

