Трамп најавио важну објаву: Све долази на своје

Он је раније тврдио да су званичници изборног процеса у Детроиту у савезној држави Мичиген застрашивани како би одобрили резултате за које сматрају да су лажни.

Трамп је био кандидат републиканаца на председничким изборима који су одржани 3. новембра. Његов противкандидат из редова демократа Џо Бајден, према изборним пројекцијама појединих медија проглашен је победником, али званични резултати избора још увек нису објављени.

Voter Fraud in Detroit is rampant, and has been for many years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2020