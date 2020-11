Трампове присталице испред Си-Ен-Ена: “Учинимо Америку поново великом” /видео/

Учесници протеста носе америчке заставе и транспаренте са натписом „Учинимо Америку поново великом“, што је био слоган Трампове кампање.

Оснивач покрета „Walkaway“ Брендон Страка предводио је групу демонстраната који су испред седишта Си-Ен-Ена узвикивали: „Срам вас било“.

Trump supporters gathering outside of CNN Headquarters in Atlanta this morning #Atlanta #CNN #Georgia pic.twitter.com/3GQcVLbKN0

​Трамп је више пута оптуживао Си-Ен-Ен за ширење лажних вести и пристрасност у извештавању.

“Shame on you!” Brandon Straka leads chants with the crowd of Trump supporters outside the CNN Center in Atlanta #Atlanta #CNN #WalkAway #Georgia pic.twitter.com/MkQbDJ1tDB

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) November 21, 2020