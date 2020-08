Ведран Гагић: Чудновате “православне” молитве за Бајдена Архиепископа Елпидофора из грчке архиепископије у САД

Архиепископ Елпидофор из грчке архиепископије у САД-у (истанбулски патријархат) благословио је и прочитао молитву за Џоа Бајдена, америчког председничког кандидата, иначе одликованог од истог патријархата наградом за људска права 2015 г.

На страну то што је ово без преседана, сама та молитва је занимљива из најмање три разлога.

1. Молитва је по стилу сасвим несвојствена православном истоку. Од структуре до речника. На пример, стоји “сабирамо се у трезвености ума и срца”. Православни обично у молитви кажу, “молимо скрушеног срца”, или “молимо смирено”, “…у покајању”, итд., а не говоре у молитви за себе да су трезвени.

2. Молитва је нејасна. “Учини нас бољима нама” (буквално) или “поправи нас” (у слободнијем преводу), “и надахни наше боље анђеле, у миру и великодушности”. Шта год то значило?

3. И на крају, молитва се завршава не прослављањем Св. Тројице, како је најчешће случај, него једном сасвим новом, рекли бисмо, хибридном формулацијом. Сви знамо да је на Западу учестало да се молитва завршава речима “ово молимо у име Исусово”. Тај завршетак није без свога библијског утемељења и као такав и нама је сасвим прихватљив, иако је својствен првенствено западној традицији. Међутим, архиеп. Елпидофор не моли у име Исусово него каже: “у име Св. Тројице, молимо”. Ово није небитно јер је одраз једног схватања које није у складу са библијским и уопште кроз Цркву откривеним истинама о Богу и нашој вери.

Ми можемо да се сабирамо у име Св. Тројице, или да прослављамо и призивамо у помоћ Бога, Оца, Сина и Светога Духа и да се молимо Светој Тројици. Међутим, не можемо да се молимо “у име Св. Тројице”, јер се поставља питање, а коме се онда молимо? Ради илустрације да банализујем до крајњих граница. То је као када бисмо дошли на банку и тражили кредит и када нас упитају шта ће бити под хипотеком, имате ли неку вредну имовину, добру плату, и слично, и чиме ћете враћати кредит, ми кажемо, па знате банко ми под хипотеку дајемо ваше богатство и враћаћемо кредит вашим парама.

Поставља се питање зашто уопште архиепископ Елпидофор користи овакав завршетак за молитву? Ја претпостављам да разлог за то треба потражити у фанарској новоеклисиологији која види структуру Цркве и своје првенство у њој као пресликан тројични живот (условно речено), нешто што неки теолози технички зову иманентна Тројица, или још горе, богословкса Тројица. Критику те еклисиологије износио сам више пута до сада.

Молитва коју је изговорио архиеп. Елпидофор 19. августа 2020. г. на националној конвенцији демокразске партије САД-а:

“Most merciful and loving God, as we gather in soberness of mind and of heart for the sake of our nation and its future, we pray that You would shine the light of Your countenance upon the delegates of this convention, and upon Vice President Joe Biden for the highest office in the land.

As we face the future as one American nation, bring us to our best selves, and inspire our better angels in peace, in fairness, and in generosity, that we may fight against injustice, inequality, and hatred, that we may achieve a common good, a greater good, in the name of the Holy Trinity we pray. Amen. “