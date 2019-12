Због повлачења признања Косова Пацоли жели да изведе Дачића пред суд!

Одлазећи министар спољних послова *Косова Беџет Пацоли објавио је на свом Твитер налогу да је косовском тужиоцу предао „хиљаде докумената“ који наводно доказују „српску геноцидну политику против Косова и масовна убиства која су починили југословенски војници, МУП и парамилитарци под контролом Београда“.

I handed over to #Kosovo ’s Prosecutor thousands of materials that prove the Serbian genocidal policy against #Kosovo & the mass killings by YU army, MUP, Belgrade controlled paramilitary &other local armed groups. They all walk free in Belgrade. Int justice failed on these crimes

Пацоли наводи да се осумњичени за те злочине слободно шетају Београдом.

Today the same MUP, the same Belgrade falsified documents that have been used by corrupt Dick Marty. It’s the same like using the Nazi’s to prosecute Jews who fought for freedom. This won’t be allowed. We will show the truth to the world. We will prevent revisionism on #Kosoco.

— Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) December 17, 2019