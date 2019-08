Зуроф: Обишао сам ЈЕВРЕЈСКИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ – Хрвати: Мора да вас четници добро плаћају!

Директор Центра Симон Визентал Ефраим Зуроф, објавио је на свом Твитер налогу да је данас обишао Јеврејски музеј у Београду.

Зуроф је похвалио музеј, наводећи да садржи важне изложбе о животу Јевреја на простору бивше Југославије, које су нацисти и усташе десетковали.

На тај стату се јавио Хрват под никнејмом Твртко и написао да мора да га четници добро плаћају.

You are promoting croatian nazism. Shame on you!

— др Евроталибан и мистер Еврофанатик (@evrotaliban) August 28, 2019