Душан Буковић: БОЉШЕВИЧКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОГРАМ ЗА РУСИЈУ

Лењин и његови ученици озбиљно су схватили Марксову формулу и током њене вишедеценијске примене убили десетине милиона људи“.

Имајући у виду да је Лењин нашао уточиште у Лондону, да је био под заштитом фабијанаца, бундиста и енглеског интелиџенс сервиса, као што су били Херцен и Огарков… Лењин је у Лондону завршио субверзивну и реакционарну комунистичку конференцију, коју је започео у Бриселу 30. јула 1903. године. На конференцији у Лондону дошло је до расцепа и до формирања бољшевичке и мењшевичке групе. Али Лењин је успео да партији наметне свој програм за Устав. И све је то припремио далеко од Русије.

Нарочито је била значајна конференција бундистичко-руске субверзивне, реакционарне и револуционарне странке од 1905, која је одржана у Њујорку у првој половини 1916. године под окриљем америчког мултикорпоративног естаблишмента, тзв. „великих изабраника“ и тзв. „великих кадрова“ (Види: Rev. Denis Fahey, The rulers of Russia, Hawthorne, California, 1975; Victor de Kаyville, Downfall of Russia, Chicago, 1934, стр. 4).

Огромни новац и свемоћна западно-европска и америчка субверзивна, реакционарна, „интелектуална“ и мулитикорпоративна елита била је оријентисана против Русије, која је бачена у ужасе грађанског рата. Фабијанска, бундистичко-бољшевичка револуција у Русији била је остварена.

Све је то режирано у Лондону, Вашингтону и нарочито у Њујорку, који је 1872. године постао седиште Генералног Савета Интернационале Карла Маркса, која ће имати познати нам развој:

– не само због устоличавања у Њујорку 1867 године Мациннијевог “Универзалног Демократског Савеза”, успркос важности његове непосредне улоге у реакционарним, револуционарним, потпаљивачким и подривачким покретима све до Пољске и Русије, посредством Бакуњинове мреже.

– И не само због устоличавања у Сједињеним Америчким Државама неколико година пре тога и због вртоглавог успона банкарске групе “Јајкоб Шиф, Кун и Лоеб”, која ће финансирати револуцију 1917. године (Види: Piere Virion, Bientot u gouvernement mondial? – une super et contre-eglise, Paris, 1967, стр. 28 – Пјер Вирион, Ускоро једна светска влада? – једна супер, над или против црква…). Јасно је да је њихов циљ био да изврше агресију на Царску Русију, која је била на путу да у свету постане водећа економска сила и која би да је остала до данас имала преко 500 стотина милиона становника (Види: Georgew Knupffer, The truth about the reign of the emperor Nicholas II, the economic social and cultural development of Russia before the revolution, London, England, 1937, p. 6/8; Исто: A. Goulevitch, Czarism and revolution, Howthorne, Calif., 1962).

На истом програму нашли су се међународни велики финансијери, тзв. “велики изабраници”, тзв. „велики кадрави“ и амерички комунисти-будист, који су се залагали, да се њихов комунистички програм успостави у Русији, а не у западној Европи и Америци где су деловали (Види: Arthur W. Thompson, American socialists and the Russian revolution of 1905-1906, Freedom and reform – Essays in honor of Henry Steele Comager, Edited by Harold M. Hyman and Leonard W. Levy, New York, Evanston, and London, 1967, p. 203/227; Исто: George Creel, The German-bolshevik conspiracy – War information series, No. 20, October 1918, Hawthorne, Calif., 1975; Владимир Павленко, ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ: СПАСЕНИЕ ИЛИ «ИНФЕРНО»?…, http://www.iarex.ru/article…

На овом месту цитирали бисмо извесне податке о руским жртвама под лењинизмом и стаљинизмом, који су објављени у јануарском броју париског листа “Exil et Liberte” од 1973. године, не узимајући у обзир жртве у рату 1941-1945; жртве у рату са Финском 1918; жртве у рату са Балтичким земљама 1918-1919 године; жртве у рату са Пољском 1920; жртве у Ђурђијанским погромима 1921-1922; жртве у рату са Кином 1925-1931; жртве у Шанској револуцији 1939, које се пењу на десетине милиона жртава:

Грађански рат 1917 – 4, 500, 000

Глад (1921-1923) – 6, 000,000

Терор (1917-1923): Академика, професора специјалиста, писаца, студената,

уметника – 160.000

Чиновника, грађана, официра, војника – 740,000

Полицијских службеника – 50,000

Свештених лица – 40,000

Сељака и радника – 1, 300,000

Побијено од тајне полиције (1923-1930) – 2,050,000

Глад (1930-1933) – 7,000,000

Стрељано за време колективизације – 750,000

За време појачаног терора (1937-1938): интелектуалаца, радника

и сељака – 635,000

Политичког и командног особља Црвене армије – 30,000

Чланова партије – 340,000

Стрељано од Н.К.В.Д. (1938-1947):

Из разних слојева друштва – 2,720,000

Свештених лица – 5,000

Црвено – армејаца – 23,000

Cкапало у концентрационим логорима и у затворима

(1917-1947) – 21,000,000

Укупно – 48, 943, 000

(Види: “Exil et Liberte”, Paris, France, јануар 1973).

Тако је изгледао фабијански, бундистчко-бољшвички експерименталистички програм у

Русији, који је припреман y деветнаестом и почетком двадесетог столећа у Европи и Америци.

