Никола Танасић: Амерички избори и цензура на Твитеру – крај епохе слободе говора на интернету

Од мноштва непријатних и немилих ствари које су испливале на површину на овим председничким изборима у САД, нисам видео ништа одвратније начина на који је друштвена мрежа Твитер цензурисала присталице председника Доналда Трампа, њему наклоњене медије, а на крају и Трампа лично. Тешко је рећи шта је било страшније и непријатније за гледање – искључивање преноса уживо, брисање твитова и њихова замена за пропагандне памфлете о корпоративним вредностима и регуларности избора, или она снисходљива и по здрав разум увредљива „брига да се читалац не превари“. Све то од компаније која живи од рекламирања. И чијем је реномеу као медија у извора информација у великој мери допринео сам Доналд Трамп.

Притом, када „обични смртници“ попут нас виде како једна охола, безобразна, и самонабеђена приватна компанија узима себи за право да затвара уста једном председнику Америке, природно се намеће питање шта тек може да уради обичном свету. Твитер је увек на много начина био мрачно место, али је бар био место истинске слободе говора. Слобода да се каже шта се мисли, да се чита шта се хоће, и да се између особе која поруку шаље и особе која поруку прима „избаци посредник“ у лику све тромијих, све корумпиранијих, и све дезоријетнисанијих редакција традиционалних медије, дословно представља једини разлог због кога људи користе мреже попут Твитера. Власници компаније су, међутим, то поверење потпуно криво протумачили.

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a…

