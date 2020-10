Бајден најављује промену приступа Америке у вези са Косовом

Амерички демократски председнички кандидат Џо Бајден, у документу под насловом „Визија за односе са Албанијом и Косовом“, говори о својим плановима за будуће односе на Балкану и наводи да је као сенатор бранио интересе Косова када је фокус света био негде другде и подржавао његову независност за коју каже да је неповратан процес.

Како пише приштински портал „Репортери“, у тексту се наводи да Бајден каже да ће „преокренути неуравнотежени приступ Трампове администрације према Србији и Косову, обнављајући правду и једнакост у односима“.

