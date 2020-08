БЕЈРУТ Демонстранти покушавају да уђу у Парламент, полиција их гађа сузавцем ВИДЕО

Полиција за разбијање демонстрација бацила је сузавац на демонстранте који су покушали да пробију баријере и уђу у зграду парламента у Бејруту током протеста због начина на који влада Либана решава ситуацију после разарајуће експлозије у граду протекле недеље, преноси Ројтерс.

У Бејруту се и данас одржавају протести због растућег беса због корупције и неспособности које су, све су прилике, утрле пут једној од највећих експлозија које је свет икада видео.

Lebanese security forces have fired several rounds of tear gas at anti-government protesters who are on the streets of Beirut demanding accountability after Tuesday's blast ripped through the city. @bencnn reports. https://t.co/m7e1UjsPqb pic.twitter.com/XprMEO7wCT

— CNN (@CNN) August 8, 2020