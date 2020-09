Бејрут – сукоб војске и демонстраната, покушај упада у председничку палату

Либанска војска испалила је бојеву муницију и гумене метке у ваздух како би растерала више стотина антивладиних демонстраната који су покушали да уђу у председничку палату.

#Lebanon a number of army soldiers use live ammunition to disperse anti establishment protesters trying trying to reach presidential palace ; they were demanding justice and accountability following the Beirut port blast pic.twitter.com/ijlRuJsE7F

— Zeina Khodr (@ZeinakhodrAljaz) September 12, 2020