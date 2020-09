Гренел: Увек можете рачунати да ће Kурти бити против САД

Специјални представник Беле куће за преговоре Београда и Приштине, Ричард Гренел, изјавио је да се увек може рачунати на то да ће лидер Покрета Самоопредељење Аљбин Kурти бити против САД, реагујући тако на Kуртијеву критику недавно потписаног споразума у Вашингтону.

Гренел је ретвитујући на објаву лидера Самоопредељења на писао да је “једно је сигурно, увек можете да рачунате да ће Аљбин Kурти бити против САД”, додајући да је Kурти “био против Обаминих идеја и против Бушових идеја”.

One thing is for sure, you can always count on Albin Kurti to be against the United States.

He was against Obama’s ideas, and he was against Bush’s ideas.

Symbolism doesn’t pay the rent; jobs do. https://t.co/o3Gv4Vn3MP

