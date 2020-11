“Лева ноздрва ми је позитивна, а десна негативна на корону”

Певачица је поделила резултате брзог теста на ковид 19 који су у најмању руку збуњујући.

Наиме, Ерика Баду је по њима истовремено и позитивна и негативна на коронавирус – певачица је објавила папир на којем пише да јој је једна ноздрва позитивна, а друга негативна.

“Немам симптома. Тестирала сам се на ковид 19. Иста машина. Лева ноздрва позитивна. Десна ноздрва негативна”, написала је Баду и додала да је лекар пријавио само позитиван резултат. “Шта се, дођавола, дешава овде?”, пита се Ерика, која се тог дана тестирала три пута.

No symptoms. Was tested for COVID. Same machine. Left nostril positive . Right nostril negative. Maybe they need to call Swiss Beats so they can do a versus between them. Funny thing is , Dr. ONLY reported the positive result. What the fack is goin on here. Rapid Test. $$$$ smh. — ErykahBadoula (@fatbellybella) November 13, 2020

Написала је да разуме да тестови нису 100 одсто сигурни, али да је она добила врло чудне резултате, а њени пратиоци процењују да су “само хтели да јој узму паре”.

What an inconvenience to be tested positive then negative 3x after within 24 hours. Same test . We understand that they aren’t 100% accurate but this is strange. — ErykahBadoula (@fatbellybella) November 13, 2020

“Ово је мој трећи брзи тест у 24 сата. Ми се сви увек тестирамо пре сваког наступа. Пре овог сам се тестирала два пута и по једном ми је једна ноздрва била позитивна, а друга негативна. Морамо истражити ове тестове, желим свој новац натраг”, додала је касније уз снимак.

This is my third rapid test in 24 hours. SMH. It’s routine to take c19 test before a livestream broadcast for all band and crew. Earlier I took 2 and one was positive the other neg in separate nostrils ?? We need to investigate these tests further. I want my $ back . pic.twitter.com/AFIfX9Kg1q — ErykahBadoula (@fatbellybella) November 13, 2020

Иначе, недавно је сличну ствар о брзим тестовима објавио и Елон Маск, који је био четири пута тестиран на коронавирус истог дана – два теста су била позитивна, а два негативна.

Нова.рс