Оружани сукоб Јерменије и Азербејџана у Нагорно-Карабаху

Јерменски премијер Никол Пашињан је рекао да су оружане снаге Азербејџана покренуле офанзиву у правцу Нагорно-Карабах. Министарство одбране Азербејџана је саопштило да је Јерменија почела интензивно гранатирање положаја азербејџанске војске и насеља.

Министарство одбране Азербејџана је саопштило да је Јерменија почела интензивно гранатирање положаја азербејџанске војске и насеља, због чега су оружане снаге ове земље одлучиле да отпочну контра-офанзиву дуж целе линије фронта.

The MoD of #Armenia announced a “counter – offensive operation” against Azerbaijani Armed Forces and called the attack a prepared provocation.

📸 Nagorno-Karabakh came under shelling of the Azerbaijani Armed Forces. #OSINT #Azerbaijanipic.twitter.com/hinXtNwcHo

