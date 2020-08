Трамп: Бејрут је нападнут, то је била бомба (ВИДЕО)

Вашингтон — Амерички председник Доналд Трамп изјавио је да су му генерали америчке војске пренели да је експлозију у Бејруту изазвала “нека врста бомбе”.

„Срео сам се са неким од наших великих генерала и чини се да они мисле да то није био догађај изазван некаквом фабричком експлозијом…Чини се да они мисле да је у питању био напад. Била је то нека врста бомбе“, казао је Трамп, а пренела агенција Асошијејтед прес.

Више либанских званичника је претходно рекло да је експлозију у складишту у бејрутској луци највероватније изазвало 2.700 тона амонијака, који ту више година био ускладиштен мимо безбедносних прописа.

Званичници демантовали Трампа

REPORTER: Are you confident the #Beirut explosion was an attack?

PRESIDENT TRUMP: "…I've met with some of our great generals & they seem to feel that it was." — "They would know better than I would. They seem to think … it was a bomb of some kind, yes." pic.twitter.com/2MjVRqAoKE

— Breaking911 (@Breaking911) August 4, 2020