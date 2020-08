У Мадриду «Доктори за истину» Ковид-19 прогласили „лажном пандемијом“

УПОЗОРЕЊЕ СА СКУПА КОЈИ СУ ОДРЖАЛИ: «ОВО ЈЕ СВЕТСКА ДИКТАТУРА СА САНИТАРНИМ ИЗГОВОРОМ»

* Закључак 1: Жртава коронавируса није више од прошлогодишњих смртних случајева од грипа

* Закључак 2: Бројке су преувеличане изменама медицинских протокола

* Закључак 3: Затварање здравих и присилна употреба маски немају научну основу

* Закључак 4: Болест позната као ковид-19 нема јединствен инфективни образац, већ њихову комбинацију

* Лекар Ангел Луис ВАЛДЕПЕНАС: „Морамо да кажемо нашим владама да НИКАД НЕ СМЕ ДА СЕ ДЕСИ да нас приморавају да се вакцинишемо или чак да нам то препоручују као најмањи осећај разборитости»

УЗ учешће стотина професионалаца из целог света, „Лекари за истину“ изјавили су да је ковид-19 лажна пандемија створена у политичке сврхе.

Позвали су лекаре, медије и политичке власти да ширењем истине зауставе ову операцију.

Удружење «Лекари за истину» представљено је на конференцији за новинаре 25. јула у Мадриду у контексту општег великог узбуђења и многих очекивања широм света.

Група, коју су предводили лекари Наталија Прего Канцело и Ангел Луис Валдепенас остварила је директну везу са ванпарламентарном комисијом лекара из Немачке, групом Епидемиолози из Аргентине и лекарима из Сједињених Држава и Аргентине.

Догађај је започео говором Хајко Шенинг, представнице немачке ванпарламентарне комисије за проучавање коронавируса. Говорили су професионалци из Аргентине и Сједињених Држава. Скуп је закључен објавом 4 основне тачке интерпелације влади и шпанским властима од стране удружења «Лекари за истину».

Презентацији је у Мадридској палати штампе присуствовало више од 400 људи, укључујући мејнстрим и алтернативне медије, лекаре и асистенте. Предочени су подаци, бројке, анализе и размишљања која показују неусклађену и штетну природу мера које се примењују у целом свету а које се односе на ковид-19.

„Ово је светска диктатура са санитарним изговором“, истакнуто је у закључку састанка. Лекари су се сложили да:

“Постоје укрштени токсични обрасци”, рекао је Ангел Луис Валдепенас. „С једне стране, електромагнетна контаминација fi5v-ghee, а са друге, утицај вакцинације против грипа. Постоји интеракција и оснаживање, што се мора истражити “.

На крају састанка Ангел Луис Валдепенас је нагласио:

„Морамо да кажемо нашим владама да НИКАД НЕ СМЕ ДА СЕ ДЕСИ да нас приморавају да се вакцинишемо или чак да нам то препоручују као најмањи осећај разборитости.

Валдепенас је завршну интервенцију затражио од штампе, апелујући за „напор одговорности који до сада нисмо видели“ и критиковао „непрекидно бомбардовање информацијама о пандемији, без вагања и количине и квалитета информација“.

Лекар је указао да медији, када говоре о „новим епидемијама“, требали да разјасне да су то само позитивни тестови, али да 98 процената [становништва] чине „здрави, асимптоматски људи“.

На крају догађаја, панелисти су изашли на улице праћени бројним присутнима да вапију: Слободе!

Заједно су прошетали до Плаза де Калао, уобичајеног места састанка Покрета 2020. године. Тамо су разговарали више од два сата са пролазницима и људима који нису могли да уђу у салу.

Међутим, и ово би могло бити уклањано, када „проверитељи чињеница“ нађу да нешто овде није у складу с политиком владе.

(The original source of this article is Contra información and Mark Taliano

Copyright © Doctors for the Truth, Contra información and Mark Taliano, 2020.)

